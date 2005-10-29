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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۱۸

درصورت عدم توافق با نيلسن دانماركي

داور ديدار استقلال و پرسپوليس از بوندس ليگا مي آيد // احتمال قضاوت دربي توسط يك داور ايراني مقيم آلمان

داور ديدار استقلال و پرسپوليس از بوندس ليگا مي آيد // احتمال قضاوت دربي توسط يك داور ايراني مقيم آلمان

درصورتيكه پاسخ فدراسيون فوتبال دانمارك و كيم ميلتون نيلسن درايران براي قضاوت ديدار استقلال و پرسپوليس منفي باشد، بطورحتم يكي از داوران آلماني دربي پايتخت را قضاوت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" هرچند تاكنون رايزني هاي فدراسيون فوتبال با نيلسن دارنماركي همچنان ادامه دارد و وي ازبيشترين بخت براي قضاوت پنجاه ونهمين ديدار استقلال و پرسپوليس برخوردار است، يك مقام نزديك به كميته داوران فدراسيون فوتبال گفت: در صورتي كه فدراسيون فوتبال با نيلسن دانماركي به توافق نرسد، داور دربي بطور حتم آلماني و ازميان داوران بوندس ليگا برگزيده خواهد شد.

وي درخصوص داوران مورد نظركميته داوران اظهارداشت: ماركوس مرك، هربرت فندل، اشتارك، فلورين ماير ازجمله گزينه هاي مورد نظركميته داوران به شمارمي روند كه درصورت منتفي شدن سفر نيلسن به ايران، رايزني هاي لازم براي حضور يكي از داوران مذكور به ايران آغازخواهد شد.
اين مقام آگاه همچنين از احتمال قضاوت يك داورايراني مقيم آلمان درديدار استقلال وپرسپوليس خبرداد وگفت: مذاكراتي هم با بابك رفعتي داور ايراني بوندس ليگا انجام شده و احتمال اينكه وي براي اين ديدار به تهران دعوت شود، نيز وجود دارد.

کد مطلب 246664

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