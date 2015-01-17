ثبت نام ۵۰۰ دوقلو در جشنواره دوقلوهای اردبیلی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک پورپناهی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برنامه های جشنواره دوقلو های اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: جشنواره دوقلوها با هدف نشاط آفرینی برای اولین بار در سطح گسترده در اردبیل اجرا می شود.

وی با بیان اینکه استقبال از این جشنواره تاکنون مطلوب بوده است، اضافه کرد: اطلاع رسانی به صورت گسترده در مراکز پرتردد شهری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل زمان برگزاری این جشنواره را پنج شنبه دو بهمن ماه اعلام کرد و گفت: ثبت نام همچنان ادامه دارد و این جشنواره بخشی از بسته نشاط آفرینی زمستانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل است.

پورپناهی بخش های بعدی این بسته را برگزاری جشنواره‌ آدم برفی در محوطه دریاچه شورابیل و نقاط دیگر شهر عنوان کرد و گفت: با اولین بارش مناسب برف این جشنواره در سطح شهر برگزار خواهد شد.

به گفته این مسئول چهار جشن ویژه محلات چهار گانه در دهه فجر برگزار می شود و در عین حال در همین ایام نمایشگاه اسناد و عکس انقلاب در نگارخانه ختایی برپا خواهد شد.

وی افزود: برگزاری همایش های پیاده روی در دهه فجر و برگزاری مراسم روز پرستار با دعوت و تجلیل از پرستاران نمونه بخش های دیگر این بسته نشاط آفرینی است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل شاداب سازی فضای شهری را از اهداف این برنامه ها دانست و گفت: تلاش شده است برنامه های مفرح متناسب با اقتضائات گروه های سنی مختلف تدارک دیده شود.