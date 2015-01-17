اعلام نیاز مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برای نیروی طرحی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت داوطلبان گذراندن طرح در مراکز تحقیقاتی می توانند در سایت http://rap.hbi.ir ثبت نام کنند و از میزان تقاضای مراکز تحقیقاتی مطلع شوند.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ابتدای بهمن ماه 1393 از کلیه مراکز مصوب تحقیقاتی خواسته است تا در صورت نیاز به خدمات نیروهای طرحی مراتب را اعلام کنند که تاکنون تعدادی از مراکز تحقیقاتی تاکنون نیاز خود را برای جذب نیروهای طرحی (پزشک، دندانپزشک و داروساز عمومی) را اعلام کرده‌اند.

این اعلام نیاز در روزهای گذشته تکمیل می شود و داوطلبان می توانند این نیازها را مشاهده کنند. متقاضیان امکان انتخاب سه مرکز تحقیقاتی را بر حسب اولویت در فرم ثبت‌نام خود دارند.

مراکز تحقیقاتی که تاکنون برای جذب نیروهای طرحی در قالب برنامه «جذب دستیاران پژوهشی» اعلام نیاز کرده‌اند:

1- پزشک عمومی :

جهاد دانشگاهی : پژوهشکده علوم بهداشتی

دانشگاه شاهد: ​مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی. مرکز تحقیقات مراقبت‌های سالمندی. مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مولکولی. مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: ​مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

دانشگاه علوم پزشکی اراک: مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی. مرکز تحقیقات اختلالات غدد تیروئید. مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ​مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز : ​مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان. مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی. مرکز تحقیقات سلامت کودکان. مرکز تحقیقات قلب و عروق. مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی تهران: مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی. مرکز تحقیقات روانپزشکی.

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: ​مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله به وسیله ناقلین. مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود: ​مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان: ​مرکز تحقیقات تروما. مرکز تحقیقات علوم تشریح. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مرکز تحقیقات پرستاری تروما

دانشگاه علوم پزشکی گناباد: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: ​مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری. مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت. مرکز تحقیقاتی خون و سرطان. مرکز تحقیقاتی قلب و عروق. مرکز تحقیقاتی گوش، حلق و بینی

سازمان انتقال خون: ​مرکز تحقیقات انتقال خون

2- داروساز عمومی

دانشگاه شاهد: ​مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی. مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مولکولی. مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز: مرکز تحقیقات کاربردی دارویی. مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی. مرکز تحقیقات ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ​مرکز تحقیقات روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: ​مرکز تحقیقات سلامت فراورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان: مرکز تحقیقات فیزیولوژی

سازمان انتقال خون: ​مرکز تحقیقات انتقال خون

3- دندانپزشک عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز : مرکز تحقیقات لثه و دندان

اولویت با مراکز تحقیقاتی برتر در ارزشیابی پژوهشی مراکز در سال 92 است.