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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

تازه‌های بازی‌های رایانه‌ای/

«شکارچی سیاره» به زمین می‌آید/ ماجراجویی فضایی با اکشن ایرانی

«شکارچی سیاره» به زمین می‌آید/ ماجراجویی فضایی با اکشن ایرانی

بازی رایانه‌ای شکارچی سیاره یک بازی اکشن تیراندازی سوم شخص و ماجراجویی است که مراحل تولید را سپری کرده و به زودی وارد بازار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد نشر بازی با ناشر امضا شده و قرار است به زودی روانه بازار گیم شود.

«شکارچی سیاره» یک بازی اکشن ماجرایی سوم شخص از تولیدات استودیوی یگانه افزار پویا است. داستان بازی در سیاره‌ای دور افتاده به نام فیناد رخ می‌دهد جایی که آتیرو، شخصیت اصلی داستان برای نجات مردم سرزمین فینالود وارد ماجرا شده و به دنبال راهی برای نابودی دشمنان سرزمینش است.

بازی شکارچی سیاره

گیم‌پلی بازی ترکیبی از اکشن تیراندازی سوم شخص و ماجراجویی شامل حل معما و سکوبازی است، در بازی سلاح‌های متنوعی طراحی شده‌اند که برای مبارزه و حل معما از آنها استفاده می‌شود.

بازی از تنوع شخصیتها و دشمنان خوبی برخوردار است در این بازی کاربران در محیط‌های مختلف با دشمنان جدیدی روبرو می‌شوند.

همچنین گرافیک فانتزی بازی «شکارچی سیاره» را می‌توان از ویژگی‌ بازی نام برد، این بازی با استفاده از نسخه حرفه‌ای موتور بازی Neo Axis Engine SDk ساخته شده است.

کد مطلب 2466644

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