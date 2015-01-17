به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد نشر بازی با ناشر امضا شده و قرار است به زودی روانه بازار گیم شود.

«شکارچی سیاره» یک بازی اکشن ماجرایی سوم شخص از تولیدات استودیوی یگانه افزار پویا است. داستان بازی در سیاره‌ای دور افتاده به نام فیناد رخ می‌دهد جایی که آتیرو، شخصیت اصلی داستان برای نجات مردم سرزمین فینالود وارد ماجرا شده و به دنبال راهی برای نابودی دشمنان سرزمینش است.

گیم‌پلی بازی ترکیبی از اکشن تیراندازی سوم شخص و ماجراجویی شامل حل معما و سکوبازی است، در بازی سلاح‌های متنوعی طراحی شده‌اند که برای مبارزه و حل معما از آنها استفاده می‌شود.

بازی از تنوع شخصیت‎ها و دشمنان خوبی برخوردار است در این بازی کاربران در محیط‌های مختلف با دشمنان جدیدی روبرو می‌شوند.

همچنین گرافیک فانتزی بازی «شکارچی سیاره» را می‌توان از ویژگی‌ بازی نام برد، این بازی با استفاده از نسخه حرفه‌ای موتور بازی Neo Axis Engine SDk ساخته شده است.