به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در خصوص عملکرد تیم ملی کشورمان در بازیهای جام ملت های آسیا گفت: بازی اول عملکرد خوبی داشتیم و بازی با برنامه ای را ارائه دادیم در بازی دوم هم عملکرد خوبی داشتیم. ما این تورنمنت دفاع مستحکمی داریم و در کار دفاعی موفق عمل کردیم.

وی در خصوص اینکه آیا تیم ملی در مرحله آتی با عراق روبرو خواهد شد یا با ژاپن مسابقه خواهد دادش افزود: هر دو تیم از تیم های خوب آسیا هستند اما تقابل با ژاپن تقابل سخت تری نسبت به عراق محسوب می شود. عراق از آن دسته تیم هایی است که انتقادی فوتبال بازی می کند و نباید آن را دست کم بگیریم.

مهدوی کیا در خصوص اینکه آیا می توانیم از مدعیان این دوره از مسابقات باشیم یا خیر، تاکید کرد: این کار قابل پیش بینی نیست. ما همیشه از تیم های مدعی در آسیا بودیم و عملکردمان هم نشان داده درکار دفاعی مستحکم هستیم. می توان تیم ملی را یکی از کاندیداهای قهرمانی این مسابقات دانست.

وی در رابطه با این مسئله که آیا این تیم شباهتی با تیم سال ۲۰۰۴ دارید یا خیر تصریح کرد: حق ما در بازیهای آسیایی ۲۰۰۴ قهرمانی بود اما متاسفانه در پنالتی بازی را به چین واگذار کردیم و حذف شدیم اما شرایط هجومی آن تیم بهتر از تیم فعلی بود.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با بحث خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس و قیمت تعیین شده که ۲۹۰ میلیارد است، گفت: من تخصصی در این باره ندارم و نمی دانم که برچه معیارهایی این قیمت را گذاشته اند و نمی دانم چه اتفاقاتی هم خواهد افتاد.