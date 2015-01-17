آموزش و پرورش نیازمند تحول جدی است/ ضرورت توسعه فرهنگ کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید احمدی پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش که در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اهانت به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) توسط محافل صهیونیستی را محکوم کرده و گفت:باید بگویم تمام آنچه که اتفاق افتاده برنامه ریزی شده بوده است.

وی افزود: گرایش به اسلام در سطح کشورهای غربی افزایش یافته و زنگ خطر برای به آنها به صدا در آمده است، لذا آنها پروژه اسلام هراسی را به راه انداخته و اتفاقاتی که اخیرا در فرانسه رخ داد همه هدفمند بوده است.

احمدی خاطر نشان کرد: ملت های اسلامی بیش از هر زمان دیگری در برابر این اقدامات دشمنان نیزامند و حدت و همدلی هستند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود، به اهمیت حوزه آموزش و پرورش در تعالی جامعه اشاره کرد و گفت: کار معلمین صرفا یاد دادن نیست، بلکه آنها باید به لحاظ رفتاری و اخلاقی و به تفکر واداشتن دانش آموزان نقش موثری را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه جایگاه آموزش و پرورش و معلم جایگاه ممتازی است، افزود: بسیاری از ژن های انسانی به وسیله عادت های ثانویه و از طریق تمرین قابل تغییر است و این کار معلمین است.

احمدی تصریح کرد: معلم باید دانش آموزان را متفکر بار آورده و آنها را به سمت تفکر سوق دهد، چرا که تفکر است که می تواند زمینه های نهفته در انسان را از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد.

نماینده مردم صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: جوامعی که در رابطه با علم و دانش بهترین برنامه ریزی را داشته اند، بیشترین رشد و ترقی را کرده اند.

وی گفت: آموزش و پرورش نیازمند تحول جدی است، چرا که آنچه که از قبل در اختیار داریم ناکار آمد بوده و بسیاری از آن نیز وارداتی است و فرهنگ بومی ما را مد نظر قرار نمی دهد.

احمدی افزود: نقشه راه تنها یک بخش است و قسمت اعظم آن نیروی کارآمدی است که بتواند این استراتژی مناسب با آنچه که نیازمند جامعه است را اجرا کند و نقش معلمین در اینجا مشخص می شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید با همفکری و همکاری در راستای رفع دغدغه های معلمین و فرهنگیان تلاش کنند.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به برنامه های فرهنگی دشمنان برای ضربه زدن به کشور، اظهار داشت: خواسته یا ناخواسته ما اکنون در بستر یک جنگ تمام عیار هستیم. در دفاع مقدس جنگ به دشواری امروز نبود، چرا که در آن زمان تجهیزات و جبهه دشمن را می شناختیم، اما امروز در هر خانه ای یک جبهه فرهنگی باز شده است.

احمدی همچنین با اشاره به آمار بیکاری در استان گفت: اگر کار را در مقوله کارمندی بینیم هیچگاه موفق نخواهیم شد، لذا باید فرهنگ کار آفرینی در جامعه گسترش یابد.

وی یادآور شد: استان کرمانشاه پتانسیل های خوبی از جمله صادرات کالا به کشور عراق را در اختیار دارد که باید بهترین استفاده را از این شرایط ببریم.