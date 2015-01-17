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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

حجت الاسلام ابراهیمی:

نمایشگاه بزرگ کتاب با ۳۵۰ غرفه در مازندران برگزار می شود

نمایشگاه بزرگ کتاب با ۳۵۰ غرفه در مازندران برگزار می شود

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: نمايشگاه بزرگ کتاب با تشكيل ۳۵۰ غرفه از تاريخ ۱۳ لغايت ۱۹ بهمن ۹۳ در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه كتاب در استان ارائه نکرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز گفت: هر چه جامعه داناتر باشد فضیلت ، شرافت و پاكی در آن جامعه جلوه گری بیشتری خواهد کرد.

وی افزود: كتاب و مطالعه جامعه را به سوی دانایی و علم هدایت خواهد كرد و اگر تلاش كنیم تا فرهنگ جامعه و ارزش های دینی جامعه تقویت شود جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی گرفته می شود.

یونسی تصریح کرد:  انقلاب ما یك انقلاب فرهنگی بود و انتظار داریم صورت و سیرت نمایشگاه كتاب در دهه فجر انقلاب اسلامی رنگ و بوی انقلاب و ارزشهای انقلاب را داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه های متعدد فرهنگی، هنری و ورزشی در سال اقتصاد و فرهنگ در مازندران گفت : الحمدلله در سال جاری بیشترین برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی در مازندران برگزار شده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

وی حضور ۵۰۰ ناشر با ۵۰ هزار عنوان كتاب در این نمایشگاه بزرگ را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مطالعه و كتابخوانی دانست و گفت : سعی شود در این نمایشگاه به ناشرین و مؤلفین مازندرانی هم توجه شود و زمینه معرفی آثار آنان نیز فراهم گردد.

کد مطلب 2466654

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