احیای رودخانه های تهران/ مدیریت بحران کم آبی با مهار روان آبها

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با بیان اینکه رودخانه ها و رود دره ها جزء دارایی های طبیعی شهروندان به شمار می آیند، گفت: احیای این رودخانه ها جز وظیفه اصلی مدیریت شهری است و امیدواریم فضای این رودخانه عاری از ساخت و ساز هایی شود که ناجوانمردانه این آثار طبیعی را از بین بردند.

وی در جلسه مشترک با معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران بر لزوم ساماندهی جمع آوری آب های سطحی تاکید کرد و گفت: بررسی برش سال 93 نسبت به برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران هم از لحاظ بودجه ریزی و عملیاتی شدن برنامه ها و اینکه چه اقداماتی در این راستا صورت پذیرفته و نیز پیشنهاد های برای برش سال 94 و اعتبار سنجی آن از جمله محور های این جلسه بود.

شاکری ادامه داد: در این بررسی ها مشخص می شود که علت عدم پیشرفت برخی پروژه ها چه عاملی می باشد و برای رفع آن باید چه اقداماتی انجام داد.

رئیس کمیته عمران همچنین افزود: دو اتفاق خوب در مدیریت شهری افتاده که در تحقق اهداف و برنامه ها بسیار حایز اهمیت است. حقیقت امر این است برای نخستین بار در شورا و شهرداری کمیته های پایش 9 گانه تشکیل شده است که 9 حوزه فعالیت شهرداری را بررسی و میزان تحقق عملکردی اهداف یکساله برنامه دوم پنج ساله را اعلام می کند. بر این اساس اطلاعات خیلی خوبی از این کمیته های پایش به دست می آید و بعد از آن شورا و شهرداری علل عدم تحقق برخی پروژه ها را راحت تر بررسی می کنند. این کمتیه ها تقریبا حالت ممیزی برنامه پنج ساله دوم را خواهند داشت.

شاکری اضافه کرد: تصویب نظام پذیرش پروژه های جدید نیز اتفاق خوب دیگر است مبنای خوبی برای برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی خواهد بود. بر این اساس پروژه هایی که تا به حال کد پروژه نداشتند و یا پروژه هایی که احجام فیزیکی و مبالغ ریالی یا اهدافی آنها بیش از 20 درصد تغییر یافته باشد مشخص می شوند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع جمع آوری آب های سطحی گفت: با توجه به بحران کم آبی که تهران با آن مواجه است لزوم جمع آوری شبکه آب های سطحی بیش از پیش ضروری می نماید اما نباید از نظر دور داشت که این اقدام تنها به عهده شهرداری نیست و دستگاه های دولتی هم باید وارد عرصه شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: موضوع شبکه جمع آوری آبهای سطحی هماهنگی و ارتباط با دیگر دستگاه ها ی دولتی را می طلبد که به عنوان نمونه می توان به ساماندهی رود دره ها یا رودخانه ها اشاره کرد که وزارت نیرو باید در این موضوع اقداماتی را انجام دهد و یا احداث تونل های تاسیسات شهری که باید دستگاه های مرتبط دولت وظیفه خود را در قبال آن انجام دهند که تا کنون تقریبا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این امر نیز همانند مطالبات حمل و نقل عمومی باید از دولت مطالبه و احصا شود .

شاکری در ادامه خاطر نشان کرد: با این وجود اتفاق خوبی که تاکون افتاده این است که جدیت خوبی در جمع آوری آب های سطحی ،قنوات و آب های خام در مدیریت شهری شکل گرفته و امیدواریم در سال 94 ساماندهی خوبی در جمع آوری آب های سطحی آب خام قنوات و رود دره ها داشته باشیم.

وی افزود: این اقدام یک امر فرا منطقه ای است و ما می خواهیم آن را ذیل یک سازمان واحد بیاوریم. بدین معنی که یک سازمان این آب ها را مدیریت کند و اگر این اتفاق رخ دهد در حد یک معاونت شهرداری خواهد بود.

شاکری گفت: امروزه رویکرد مدیریت شهری از دفع آب های سطحی و انتقال فاضلاب شهری به خارج تغییر یافته و به جمع آوری و بازگردانی آب های سطحی و نیز استفاده از تصفیه خانه های محلی و پسآب های محلی رسیده است که یک ادغام بسیار عاقلانه و هوشمندانه در مواجه با بحران کم آبی است.

رئیس کمیته عمران شورا همچنین یاد آور شد: انتقال مسیل ها و روان آبها از طریق کانال ها بتنی و استفاده از عوارض و توپو گرافی محلی شهر که حتی در منظر و فضای شهری اثر گذار است نیز از جمله اقدامات بسیار ارزنده مدیریت شهری بوده و خواهد بود.

وی همچنین افزود: رود خانه ها و رود دره های تهران همواره به عنوان میراث طبیعی شهر مطرح بوده است. به گونه ای که طبیعت تهران با وجود آن رودخانه ها جان می گرفت.

شاکری در پایان خبر خوشی هم به شهروندان تهرانی داد و گفت: این رود دره ها دارایی طبیعی شهروندان هستند و نباید با ساخت و ساز های غیر مجاز در مسیر این رود خانه ها دارای طبیعی شهروندان را از آنان بگیریم از اینرو احیای این رودخانه ها مانند احیای بافت های فرسوده جز برنامه ها و وظایف وظیفه اصلی مدیریت شهری است و ما امیدواریم که در یکی دو سال آینده شهروندان تهرانی دوباره از فضای طبیعی آب های روان و عوارض طبیعی ساحل رودخانه بهره مند شوند.

وی ابراز امیدواری کردکه فضای رودخانه ها و رود دره ها از ساخت و سازهایی که ناجوانمردانه این آثار طبیعی را مورد هجوم قرار داده اند، پاک شود.