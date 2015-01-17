بازدید اعضای شورا از مترو فرودگاه مهرآباد/کاهش 10 درصدی پروازها

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا به همراه علیرضا جهانگیریان رییس سازمان هواپیمایی کشور و نیز هابیل درویش مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه از پروژه خط مترو فرودگاه مهر آباد بازدید به عمل آوردند.

خط فرودگاه مهرآباد، خط مترو ویژه‌ای است که از خط 4 انشعاب می‌گیرد و ایستگاه بیمه به عنوان ایستگاه تبادلی خط 4 و مهرآباد در نظر گرفته شده است.

برنامه آتی شورا، اتصال فرودگاه مهر آباد و امام خمینی(ره) از طریق مترو

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جریان این بازدید گفت: پروژه مترو فرودگاه مهر آباد از جمله اقداماتی است که ما تاکید زیادی بر آن داریم و اعتقاد دارم باید پیش از این ها انجام می گرفت.

وی ادامه داد: نکته ای که باید در ساخت مترو برای فرودگاه در نظر گرفته شود نوع خدمات رسانی به مسافران است چرا که جنس مسافران استفاده کننده از این خطوط متفاوت است و باید طراحی ایستگاه و ناوگان حمل‌ونقل به گونه ای باشد که برای جابه‌جایی مسافران به ترکیب حمل‌ونقل زمینی، دپو چرخ‌دستی و... توجه شود تا مردم رنج زیادی نکشند.

دنیامالی با بیان اینکه عمده کار لاینینگ و حفره تونل این خط به اتمام رسیده است، گفت: امیدوارم هر چه زودتر طراحی و ساخت واگن‌ها به اتمام برسد.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تصریح کرد: این خط مترو به صورت شبکه‌ای طراحی شده و امیدوارم این خط به محور فرودگاه امام خمینی(ره) متصل شود تا شهروندانی که از پروازهای داخلی استفاده کرده و می‌خواهند از پرواز خارجی بهره ببرند یا مسافران خارجی که می خواهند به داخل شهرسفر کنند با استفاده از مترو به مسیر خود ادامه دهند.

وی خاطر نشان کرد: اتصال این دو محور یکی از برنامه های مهم ما در شورا خواهد بود و در سال آتی نیز در سرفصل اقدامات ما قرار خواهد گرفت.

دنیا مالی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر سست بودن خاک منطقه محل احداث مترو فرودگاه مهرآباد گفت: برای احداث تونل در هر محوری مطالعات ژئوتکنیک که بر مبنای سنجش مقاومت خاک است، انجام می‌گیرد که در مورد این پروژه نیز این مهم نیز توجه شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر در انتها یاد آور شد: اعتقاد ما بر تکمیل پروژه هایی نظیر متروبهره برداری کامل است ، بهره برداری به این معنا که مسافران بدون کمترین زحمتی از مترو استفاده کنند بنابراین بیش از آنکه بر زمان افتتاح پروژه حساسیت داشته باشیم بر بهره برداری با تمام ظرفیت ها حساسیت داریم از اینرو اگر این پروژه تا نیمه دوم سال آینده نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد خوب است.

تردد پاک و ایمن نیاز مسافران فرودگاهی

رییس کمیته عمران شورا نیز در این بازدید با تاکید بر اهمیت خدمت رسانی به مسافران فرودگاهی گفت: با توجه به حجم تردد ها از فرودگاه در طول سال نیاز به یک شبکه ایمن و پاک احساس می شد که به نظرم تکمیل این خط مترو مشکلات زیادی در تردد مسافران فرودگاه و دسترسی آنان به نقاط مختلف شهر را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های احداث مترو مهرآباد تقریباً تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و این در حالی است که نصب تجهیزات و تاسیسات این خط مترو بسیار حساس است که باید در فرصت مناسب این مهم انجام گیرد.

وی با بیان اینکه نباید برای اتمام پروژه تا پایان امسال از کیفیت کار بکاهیم، گفت: این امر پسندیده نیست و باید با صبر و حوصله این کار به اتمام برسد.

شاکری با بیان اینکه برای ایجاد ورودی مترو در ایستگاه‌های عمومی باید شرکت بهره‌برداری مترو و فرودگاه مهرآباد با یکدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند، گفت: پیش از این ساخت مترو فرودگاه مهرآباد رها شده بود اما در حال حاضر سرعت ساخت خوب است اگر تا نیمه اول سال افتتاح شود غنیمت است.

حمایت تمام قد شورا از توسعه حمل و نقل ریلی

سخنگوی کمیسیون عمران نیز در این بازدید با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی یکی از حساسیت های شورا است گفت: شورای اسلامی شهر تهران نگاه ویژه ای به توسعه حمل و نقل عمومی به وِیژه خطوط ریلی دارد به گونه ای که 2000 میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در سال 93 در نظر گرفته است که تاکنون 80 درصد این اعتبارات تخصیص یافته و در برنامه پنج ساله دوم شهرداری نیز به توسعه مترو و حمل‌ونقل توجه جدی شده است.

وی ادامه داد در بودجه‌ریزی سال 94 نیز نگاه ویژه‌ای به مترو و به خصوص مترو فرودگاه مهر آباد خواهد شد.

ممنوعیت پروازهای شبانه و کاهش 10 درصدی پروازهای مهر آباد

رئیس سازمان هواپیمایی کشور در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر تهران از پیشرفت متروی فرودگاه مهرآباد گفت: ما نیز از وجود مترو در ترمینال های فرودگاه استقبال می کنیم واعتقاد داریم با توجه به آلودگی های زیست محیطی در محور های منتهی به فرودگاه مهر آباد وجود سامانه حمل و نقل پاک مانند مترو گره گشا خواهد بود.

جهانگیریان در ادامه به موضوع ممنوعیت پروازهای شبانه این فرودگاه که در پی تذکرات اعضای شورای شهر محقق شد ،گفت: طبق دستور وزیر راه پروازها از 12 شب تا 5 صبح انجام نمی شود ولی گاهی به دلیل تأخیر پروازها و برای اینکه مسافران با مشکل مواجه نشوند، ممکن است تعداد کمی از پروازها انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل همین ممنوعیت پرواز شبانه 10 درصد پروازهای فرودگاه مهرآباد کاهش یافته است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور همچنین در خصوص انتقال فرودگاه مهر آباد از سطح شهر اظهار داشت: در هیچ جای دنیا به دلیل احتمال وقوع یک حادثه، فرودگاه بزرگی مانند مهرآباد را یکباره جا به جا نمی کنند همچنانکه در کشورهای اطراف فرودگاه هایی وجود دارد که بیش از 70 میلیون مسافر را در سال پذیرش و اعزام می کنند در حالی که در وسط شهر یا بخشی از شهر قرار دارند، اما اینکه شرایط را مناسب کنیم نکته درستی است و قطعا آن را انجام خواهیم داد.

جهانگیریان خاطرنشان کرد: در مورد فرودگاه مهرآباد آنچه می توان به صورت مرحله ای انجام داد این است که رشد مسافر در آن را کاهش دهیم یا متوقف کنیم چراکه با این وضعیت پیش بینی می شود رشد مسافر در فرودگاه مهرآباد به 20 میلیون مسافر در سال برسد.

وی افزود: به محض اینکه امکانات کافی در فرودگاه امام خمینی (ره) برای پروازهای داخلی فراهم شود ظرفیت اضافه فرودگاه مهرآباد را به فرودگاه امام منتقل می کنیم.

جهانگیریان خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرودگاه امام خمینی (ره) ظرفیت پذیرش و اعزام 6 میلیون مسافر را دارد اما فرودگاه مهرآباد 14 میلیون مسافر را اعزام و پذیرش می کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور خاطرنشان کرد: از هر زمانی که فاز دوم فرودگاه امام خمینی آغاز به کار کند، روند انتقال فرودگاه 5 سال به طول می انجامد.

برای ساخت مترو مهر آباد دو شیفته کار می کنیم

مدیر عامل شرکت متروی تهران نیز در این بازدید با اشاره به جبهه های توامان کاری مترو در سطح شهر گفت: هم اکنون در خط 3 ،90 درصد کار تونل و 80 درصد کار ایستگاه های باقی مانده در این خط به پایان رسیده است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد و این در حالی است که در خطوط 6 و 7 جبهه های کاری فعالیت مستمر دارند.

درویش با اشاره به پروژه مترو فرودگاه مهر آباد افزود:کارگران و مهندسان پروژه مترو مهرآباد در دو شیفت و به صورت ویژه فعالیت می‌کنند، چهار رام قطار برای این خط ویژه در نظر گرفته شده است که حتی طراحی مبلمان و... با دیگر خطوط متفاوت است به گونه‌ای که در طراحی این قطارها مبلمان ویژه و محلی برای استقرار چمدان و بار در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: یک رام قطار نیز به حالت ذخیره در خط ویژه مترو در نظر گرفته شده است.

درویش با بیان اینکه قطارهای ویژه‌ای برای این خط در نظر گرفته شده که بدون راهبر نیز حرکت می‌کند، گفت: امیدواریم تا پایان امسال این خط ویژه نیز تکمیل و راه‌اندازی شود.

وی افزود: براساس طراحی‌های انجام شده در کنار ترمینال یک و 4 فرودگاه مهرآباد ایستگاه‌های مترو تعبیه شده و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با مسوولان سازمان هواپیمایی کشور در نظر داریم که در سالن‌های عمومی نیز ایستگاه در نظر گرفته شود.

درویش با بیان اینکه امیدواریم اتمام این پروژه همزمان با برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد، گفت: امیدواریم تا پایان امسال محل‌هایی که از فرودگاه مهرآباد برای ساخت کارگاه اشغال شده است، به سازمان هواپیمایی تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه تجهیزات سیگنالی این خط مترو وارد کشور شده و تعدادی از آنها در گمرک کشور است، گفت: امید است با ترخیص به موقع این تجهیزات بتوانیم تا پایان سال این خط را افتتاح کنیم.