تمرینات ورزشی با پیراهنی مجهز به حسگر زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، افرادی که تازه ورزش کردن را آغاز می کنند بایستی مراقب علائم حیاتی خود باشند تا مبادا با افزایش بیش از حد ضربان قلب، نبض و ... روبرو نشوند که سلامت و حیات آنها به خطر بیافتد. اکنون گجت متفاوتی ساخته شده که می تواند راهگشای ورزشکاران باشد.



گجت و دستگاه هایی که تا پیش از این ساخته شده بودند بایستی به دور مچ دست بسته شده یا روی پیراهن، تی شرت یا غیره نصب شوند که می توانند برای برخی از افراد سخت باشد اما گجتی که اخیرا تولید شده همانند یک تی شرت پوشیده می شود و هیچ گونه اذیت یا سختی را برای کاربران به دنبال ندارد اما ساختار و کاربرد آن متفاوت است.

این تی شرت مجهز به حسگرهای زیستی است تا بتواند ضربان قلب، تنفس، حرکت، میزان کالری مصرفی و ... را سنجیده سپس با کمک بلوتوث به اسمارت فون یا تبلت ارسال کرده تا شخص بتواند اطلاعات سلامتی اش را روی اسمارت فون خود مشاهده یا ذخیره کرده و با کمک مربی ورزش خود به بررسی آنها بپردازد.



این اطلاعات می تواند علاوه بر اینکه روی اسمارت فون کاربران ظاهر شوند روی اسمارت فون های دیگر نیز به نمایش در آیند. قیمت این گجت هوشمند در حدود 250 دلار اعلام شده است.