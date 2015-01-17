سرکنسول افغانستان خواستار همکاری در زمینه مهارت های فنی و حرفه ای شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم نیک پور صبح شنبه در دیدار با مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، با توجه به علاقه مندی مردم افغانستان به فعالیت های فنی و حرفه ای خواستار تعامل و همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این راستا شد.

وی با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی کوتاه مدت نقش موثری در بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان ایفا می کند بیان داشت: در همین راستا از مسئولان سیستان و بلوچستان خواستاریم در زمینه فعال سازی مرکز فنی و حرفه ای زرنج ایالت نیمروز همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با قدردانی از همکاری و کمک های بی شائبه دولت و ملت ایران در خصوص کمک به آوارگان افغان در زمان جنگ های داخلی اظهار داشت: افغانستان از برنامه های آموزشی و مهارتی که در نهایت به توانمند سازی مردم این کشور منتهی می شود استقبال می کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با اعلام آمادگی لازم به منظور ارائه خدمات آموزشی با هدف اعزام به مرکز فنی و حرفه ای زرنج ایالت نیمروز افزود: این درخواست در دستور کار قرار می گیرد.

محمد جهانتیغی در این دیدار بیان داشت: مرکز فنی و حرفه ای زرنج ایالت نیمروز افغانستان بر اساس سیاست دیپلماسی مهارت که استان های مرزی را موظف به تبادل مربی و تجربیات در عرصه مهارت آموزشی با استان های مرزی کشورهای همسایه می کند توسط جمهوری اسلامی ایران در سنوات گذشته ساخته شد و در شرایط کنونی اطلاعات کاملی در رابطه فعالیت آن وجود ندارد.

وی اظهار داشت: با توجه به استقبال سرکنسول این کشور از فعالیت مرکز فنی و حرفه ای زرنج قرار است علاوه بر بازدید از این مرکز، آخرین سوابق همکاری ایران در این پروژه را در اختیار مسئولان افغانی قرار گیرد.