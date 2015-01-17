کشته و زخمی شدن 41 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خانه های کشور و دفاع افغانستان اعلام کردند که در جریان درگیری پلیس با شبه نظامیان در مناطق مختلف این کشور 41 عضو طالبان کشته و زخمی شدند.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که این عملیات ها در ولایت های غزنی، هرات، پکتیکا، پکتیا، قندهار، بلخ و خوست روی داد و در جریان آن 27 عضو طالبان کشته، هشت نفر بازداشت و شش فرد دیگر زخمی شدند.

در این عملیات همچنین تعدادی سلاح و مهمات بدست نیروهای پلیس افغان افتاد و 62 عدد بمب جاسازی شده کشف و خنثی شد.

وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیه ای جداگانه اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی در شهرستان "دانگام" هشت عضو طالبان کشته شدند و 9 قبضه سلاح سبک و سنگین به دست نیروهای ارتش افتاد و 17 عدد بمب جاسازی شده نیز کشف و خنثی شد.