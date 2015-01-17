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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

کشته و زخمی شدن 41 عضو طالبان در افغانستان

کشته و زخمی شدن 41 عضو طالبان در افغانستان

وزارت خانه های کشور و دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 41 عضو طالبان در جریان درگیری پلیس با شبه نظامیان در مناطق مختلف این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خانه های کشور و دفاع افغانستان اعلام کردند که در جریان درگیری پلیس با شبه نظامیان در مناطق مختلف این کشور 41 عضو طالبان کشته و زخمی شدند.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که این عملیات ها در ولایت های غزنی، هرات، پکتیکا، پکتیا، قندهار، بلخ و خوست روی داد و در جریان آن 27 عضو طالبان کشته، هشت نفر بازداشت و شش فرد دیگر زخمی شدند.

در این عملیات همچنین تعدادی سلاح و مهمات بدست نیروهای پلیس افغان افتاد و 62 عدد بمب جاسازی شده کشف و خنثی شد.

وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیه ای جداگانه اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی در شهرستان "دانگام" هشت عضو طالبان کشته شدند و 9 قبضه سلاح سبک و سنگین به دست نیروهای ارتش افتاد و 17 عدد بمب جاسازی شده نیز کشف و خنثی شد.

کد مطلب 2466665

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