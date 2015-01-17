تاکید بر عملیاتی شدن مصوبه شهر دوستدار کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای راهبردی کودک و نوجوان شهرداری تهران به ریاست آباد و همکاری اداره کل آموزش های شهروندی ، در سالن جلسات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

در این جلسه صاحبنظران و متخصصان حوزه کودک و نوجوان از جمله مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده حوزه کودک، محمدحسین فرجو دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی ، غلامرضا کریمی رئیس مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی، دکتر مسعود آبیار روانشناس بالینی کودک، ابوالفضل رفیع مدیر کل آموزش های شهروندی و خانم دکتر قاسم زاده روانشناس رشد و تکامل کودکان و نماینده سازمان های مردم نهاد در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک حضور داشتند.

معصومه آباد هدف از تشکیل جلسه را نگاه تخصصی تر به موضوع مصوبات شهر دوستدار کودک برای پر نمودن خلاء های اجرای مصوبات و افزود: اجرای بند بند مصوبه نیاز به موارد کارشناسی دارد . ما می خواهیم شهر را تبدیل به مهد کودک کنیم . شهر ی که برای زندگی کودک ساخته شود. شهر تهران به لحاظ شاخص های آن، مدل های رفتاری متفاوتی در آن دیده می شود و این موضوع نیاز به توجه و نگاه تخصصی تری دارد چراکه وزن مناطق با هم یکسان نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: نیاز امروز ما ارائه برنامه در ذیل مصوبات شهر دوستدار کودک است. برای اجرای مصوبه و تحقق آن ،تمام فعالیت ها در شهرداری تهران با توجه به مصوبه شهر دوستدار کودک تنظیم شود مثلا برای خرید اتوبوس با این نگاه که کودک چگونه از آن استفاده کند فکر کنیم و بعد خریداری انجام شود تا بعدا مجبور نشویم برای اصلاح آن کلی هزینه کنیم. مبنای کار ما همان مصوبات شهر دوستدار کودک است که قدری علمی تر با آن توجه می کنیم. کارهایی در راستای اجرای مصوبه تا کنون انجام شده است ولی رضایت از آنها نداریم.

به پیشنهاد آباد مقرر شد تا این جلسات ماهیانه برگزار شود و موضوع جلسه اول آن بررسی پژو هش هایی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته واز نتایج آن برای پیشبرد اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک استفاده شود باشد.

وی خاطر نشان کرد: نگاه ما ارزشیابی بالینی است ، باز خورد برنامه ها مشخص شود تقویم برنامه ها متناسب با فصل ، سن ، جنس کودک با فرآیند 5 ساله آماده خواهد شد .

بر اساس این گزارش در پایان این نشست اعضا شورای راهبردی کودک و نوجوان به نتایجی از جمله :

1- برگزاری فعالیت های حوزه کودک در شهرداری نشان دهنده اجرای مصوبات شهر دوستدار کودک نیست

2- توجه به مقدمات اقتصادی طرح

3- اجرای مصوبات بصورت زمانبندی اجرا

4- اجرای مصوبات شهر دوستدار کودک با همکاری همه ارگان ها

5- توجه به تهاجم فرهنگی و ایجاد فرهنگ شهروندی در کودکان

6- ایجاد یک اتاق فکر برای اجرای مصوبات

7- اجرای مصوبات شهر دوستدار کودک با محوریت شورای اسلامی شهر تهران و اولویت بندی اجرای مصوبات رسیدند.

رحماندوست در این جلسه تاکید کرد که اکنون وقت عمل است و برداشتن قدم ها ی اجرایی ، علاوه بر افزایش اعتماد اجرای مصوبه را رو به جلو هدایت می کند.

در پایان ابوالفضل رفیع نیز آمادگی اداره کل آموزش های شهروندی را برای پیگیری مصوبه شهر دوستدار کودک اعلام کرد.