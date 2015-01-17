نمایشگاه قرآن در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح ظهر شنبه در کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر استان کرمان اظهار داشت: باید برنامه های شاد و پرمحتوا برای ایام الله دهه فجر در نظر گرفته شود.

وی به برنامه های کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر اشاره و تصریح کرد: یکی از اهداف ما بیان خدمات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم است.

فرشید تصریح کرد: خدمات گسترده ای در نظام به مرم ارائه شده که مردم باید در جریان آنها قرار گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه های فرهنگی برنامه های خود برای این ایام را به کمیته فرهنگی و هنری اعلام می کنند، افزود: باید از ظرفیت های مردمی برای برگزاری جشن های ویژه این ایام استفاده شود.

فلاح گفت: سعی شده با نوآوری که در برنامه ها صورت گرفته است دهه فجر امسال متفاوت از سال های پیش باشد.

وی اساس شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را اسلام دانست و افزود: برای توجه به مهم ترین وجه انقلاب که همان دین است؛ نمایشگاه بزرگ قرآن در کرمان برپا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به استقبال مردم کرمان از نمایشگاه های کتاب و قرآن بیان داشت: این نمایشگاه در هشتم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی همچنین ابراز داشت: برای ترویج روحیه شادابی و نشاط در ایام دهه فجر از خوانندگان مطرح کشوری برای برگزاری کنسرت در کرمان دعوت به عمل آمده است.