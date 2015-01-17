کاهش میزان هدر رفت انرژی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غفاری بعد از ظهر شنبه در سمینار آموزشی یک روزه کنترل توان راکتیو در شبکه های توزیع در راستای طرح جهادی کاهش تلفات گفت :‌ شرکت توزیع مازندران وظیفه ارائه خدمات در ۱۶ امور برق و یش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک را دارد.

وی افزود : با توجه به هزینه های سنگین سرمایه گذاری در صنعت برق و مشکلات پیش روی آن در ارائه خدمات باید به سمتی برویم که مردم ارزش هزینه هدررفت را درک کنند.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق مازندران و مجری طرح کاهش تلفات برق با بیان اینکه انرژی سرمایه‌ای است که از گذشتگان به ما به ارث رسیده و باید از ما به آیندگان برسد، خاطرنشان کرد: کاهش تلفات جزو دغدغه‌‌های شرکت است و برای کاهش ان همه توان و امکانات را باید بسیج کرد.

غفاری با اشاره به اینکه در کاهش تلفات فنی باید اقدام مهندسی صورت گیرد، افزود: اقدامات در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که منجر به هزینه مجدد نشود و برگشت سرمایه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کار مهندسی با دقت و معلومات باید پیش برود، ادامه داد: اگر قرار است کاری اتفاق بیفتد همه باید حرکت و همکاری کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه یکی از راهکارهای موثر در کاهش تلفات، کنترل توان راکتیو است، افزود: در تلفات فنی روی سیستم فشار ضعیف و متوسط کار کردیم و امروز به سمت مشترکان رفتیم تا تلفات برق کاهش یابد.

غفاری با اشاره به اینکه هر سال ۵۰ هزار مشترک به تعداد مشترکان شرکت توزیع برق مازندران اضافه می‌شود، گفت: از تاسیسات موجود باید بهره ببریم و خدمت‌رسانی به شکل مطلوب انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای خوب در کاهش تلفات مدیریت مصرف برق است ادامه داد : باید به هر شکل ممکن از سرمایه ملی حفاظت کنیم.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این سمینار جلوگیری از هدر رفت انرژی است، اظهار داشت: در هر جایگاهی که کار می‌کنیم باید بدانیم آن چه در اختیار ما قرار گرفته امانت است.

معاون بهره برداری و مجری کاهش تلفات شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه کاهش تلفات، بالا بردن راندمان و افزایش بهره‌وری از دغدغه‌های اصلی صنعت برق است، یادآور شد : برنامه‌ریزی‌های گسترده ای صورت گرفته تا در آینده نزدیک شاهد کاهش تلفات به زیر ۱۰ درصد باشیم.

غفاری با اشاره به اینکه به منظور اجرای طرح ملی مهندسی و کاهش تلفات انرژی الکتریکی، شرکت توزیع برق مازندران میثاق‌نامه کاهش تلفات را امضا کرد، ادامه داد: با توجه به هدررفت انرژی و اثرات سوء آن در کشور، معاونان و مدیران شرکت توزیع برق مازندران در نشستی این میثاق‌نامه را امضا کردندتا با اتحاد و انسجام و تلاش ایثارگرانه به اهداف وزارت نیرو جامه عمل پوشانده شود.

وی تصریح کرد: بر اساس این میثاق‌نامه میزان هدررفت انرژی برق در استان در یک سال باید از ۱۸.۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش یابد.