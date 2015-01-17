چاقو کشی مرگبار قبل از مراسم خواستگاری

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه 22 دیماه وقوع یک فقره درگیری منجر به جنایت به کلانتری 126 تهرانپارس اعلام شد . با حضور مأموران کلانتری در بیمارستان و بررسی های اولیه مشخص شد جوانی

30 ساله بنام علیرضا بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح ، توسط دو تن از دوستانش به بیمارستان منتقل و

با وجود انجام اقدامات درمانی فوت کرده است .

آغاز تحقیقات پلیسی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات از محل جنایت

بنا بر اظهارات دوستان مقتول که وی را به بیمارستان منتقل کرده بودند ، مأموریان به محل وقوع درگیری در خیابان استخر مراجعه کردند ؛ در تحقیقات از اهالی محل مشخص شد که درگیری منجر به جنایت ، میان گروهی از جوانان ( مقتول و گروهی از دوستانش ) با دو برادر بنام های "مهدی" و "محمد" رخ داده است که پیش از آن نیز مقتول با پدر این دو برادر درگیر شده است .

با حضور مأموران در محل درگیری، پدر مهدی و محمد برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شد ؛ پدر مهدی و محمـد ، ضمن تأیید درگیری خود با مقتول به مأموران گفت : ساعت 17:00 از خانه بیرون آمده بودم که دیدم یک ماشین سفید رنگ در مقابل پل ورودی منزل ایستاده و دو سرنشین جوان داخل آن در حال مشاجره با یکدیگر هستند . آن زمان من و خانواده ام منتظر خانواده ای بودیم که برای خواستگاری دخترم می آمدند ؛ به همین علت از راننده ماشین ( مقتول ) درخواست کردم که کمی جلوتر برود که ناگهان راننده ، ضمن فحاشی ، با یک قبضه چاقوی دسته مشکی به سمت من حمله ور شد. خواستم چاقو را از دست او بگیرم که دستم آسیب دیدهمان موقع به کمک اهالی محل و همسایگان ، این دو جوان را سوار ماشین کرده و از آنها خواستیم که محل را ترک کنند همزمان با حضور خواستگار در داخل خانه ، سر و صدای زیادی در داخل خیابان شنیده می شد؛ به همین علت مراسم خواستگاری را نیمه تمام گذاشته و میهمانان خداحافظی کردند ؛ پس از دقایقی، مأموران کلانتری به در منزل آمده و اعلام کردند دو پسرم با تعداد زیادی جوان در ابتدای کوچه درگیر شدند . مأموران اعلام کردند که یکی از آن جوانان در حین درگیری به قتل رسیده است.

اعتراف به قتل

با آغاز رسیدگی به پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، کارآگاهان در تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که دو برادر (محمد و مهدی) پس از اطلاع از وقوع جنایت از محل سکونت خود متواری شدند ؛ لذا ضمن ارائه مشاوره های لازم به اعضای خانواده متهمان ، از آنها خواسته شد تا در خصوص تحویل محمد و مهدی با کارآگاهان همکاری کنند ؛ سرانجام دو برادر در 25 دیماه با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی خود را معرفی کردند .

اظهارات متهمان

مهدی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: " در ساعت 17:00 ، مقتول که از بچه های محل بود با خودرو سمند در مقابل کوچه با شخص دیگری بنام علی درگیر شده و مشغول ناسزاگویی بود که پدرم به آنها تذکر می دهد ولی آنها با پدرم درگیر شده و حتی علیرضا با چاقو دست پدرم را [ با چاقو ] می زند و پس از شلوغ شدن محل ، هر دو نفر از محل می روند . حدودا نیم ساعت پس از آن ، من به سر کوچه رسیده و از طریق برادر کوچکترم محمد در جریان ماجرای درگیری قرار گرفتم درگیری پدرم با علیرضا قرار گرفته بودم که ناگهان در همان لحظه علیرضا ( مقتول ) با ماشین ، مقابل کوچه توقف کرد و هفت یا هشت نفر با شمشیر به سمت من حمله ور شدند . یک لوله را از مقابل در مغازه ی عمویم برداشته و با آنها درگیر شدم . مقتول در دستش شمشیر داشت و آنرا به سمت من پرتاب می کرد ؛ من نیز برای دفاع خود ضربه ای با لوله به دستش وارد کردم که پس از آن هر دو نفر به زمین خوردیم . پس از آن ، مقتول این بار با برادرم درگیر شد که پس از دقایقی ، تمامی آنها از محل متواری شدند . پس از گذشت مدتی متوجه شدم که پدرم را به کلانتری برده اند ؛ بهمراه برادرم محمد به سمت کلانتری در حرکت بودیم که متوجه شدیم علیرضا بر اثر اصابت چاقو به قتل رسیده است ؛ به همین علت و از روی ترس ، دیگر به کلانتری نرفته و هر دو نفر متواری شدیم .

اظهارات برادر کوچکتر

محمد پس از حضور در اداره دهم، در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان گفت : "قرار بود تا آنروز برای خواهرم خواستگار بیاید ؛ من داشتم کوچه را تمیز می کردم که ناگهان متوجه درگیری علیرضا ( مقتول ) با پدرم شدم ؛ پس از پایان درگیری ، برادر بزرگترم ( مهدی ) از سرکار برگشته بود که در داخل کوچه ، داستان درگیری را برایش تعریف کردم ؛ ناگهان یک دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا سفیدرنگ و چند دستگاه موتورسیکلت ، آن طرف خیابان توقف کرده و 7 یا هشت جوان به ما حمله کردند . زمانی که "علیرضا " – در حین درگیری با برادرم – به زمین افتاد، چاقو از دستش خارج شد و من نیز چاقو را برداشته و در تاریکی ضربه ای را به سمتش پرتاب کردم ؛ نمی دانم که چاقو به کجای بدن علیرضا برخورد کرد . پس از درگیری ، من و برادرم را از زمین بلند کرده و آمدیم داخل مغازه عمو ؛ پس از آنکه به خانه آمدیم ، متوجه شدیم که مأموران به در خانه مراجعه و پدرمان را به کلانتری برده اند . در حین رفتن به کلانتری بودیم که متوجه شدیم علیرضا فوت کرده است " .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم به مشارکت در نزاع منجر به جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی و هر دو متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.