۵۰ هزارکارت ملی هوشمند در آذربایجان شرقی صادر شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی جعفری آذر در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اهر گفت: تاکنون در آذربایجان شرقی بیش از ۵۰ هزارکارت ملی هوشمند برای کسانی که اولین بار درخواست دریافت این سند را کرده اند، صادر شده که البته کارت های ملی فعلی نیز تا پایان سال ۹۴ اعتبار دارد و نیازی به تعویض آنها نیست.

وی در ادامه از افزایش آمار ولادت، فوت، طلاق و کاهش نرخ ازدواج آذربایجان شرقی در ۹ ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: تا کنون بیش از ۹ میلیون اسناد ثبت احوال استان الکترونیکی شده است و بیش از ۱۰۰ دستگاه خدمات رسان با سامانه ثبت احوال آذربایجان شرقی در ارتباط هستند.

مدیر کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود گفت: ارایه خدمات به مردم در ادارات ثبت احوال استان در یک روز و ثبت ولادت و ثبت فوت نیز در مهلت قانونی انجام می شود.

عابدی فرماندار شهرستان اهر نیز در این جلسه ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی را برای ارایه خدمات مهم دانست و با تاکید بر همکاری بیش از پیش سایر ادارات با ثبت احوال تصریح کرد: یکی از وقایعی که در ارایه خدمات نقش مهم دارد ثبت به موقع فوتی هاست که امیدواریم با ساماندهی گورستان های شهر و و با همکاری دهیاری ها در روستاها، ثبت فوتی ها در شهرستان اهر در مهلت قانونی صورت گیرد.