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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۱

افشا کننده اسرار آل سعود فاش کرد:

صدها شاهزاده ناتوان از کسب اطلاع از وضع جسمانی ملک عبدالله

صدها شاهزاده ناتوان از کسب اطلاع از وضع جسمانی ملک عبدالله

فردی که اطلاعات مهمی از اسرار درونی خاندان حاکم بر عربستان منتشر می کند به ناتوانی صدها شاهزاده در عبور از سانسور شدیدی که رئیس دربار پادشاهی سعودی درباره وضع جسمانی ملک عبدالله ایجاد کرده، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد فردی که اسرار درونی آل سعود را فاش می کند در شبکه اجتماعی منسوب به خود آورده است: اگر پنهان نگه داشتن اطلاعات نظامی و امنیتی جزو منافع ملی محسوب می شود مخفی نگه داشتن وضع جسمانی پادشاه عربستان مفسده ملی است که خالد التویجری و حامیان آن و کسانی که در قبال این اقدام ساکت هستد، مسئول آن هستند.

وی نوشت: این شرم آور است که صدها شاهزاده نمی توانند جو و فضایی که وی(التویجری) ایجاد کرده است را بشکنند و اقدامی در خور در قبال این فضول اتخاذ کنند.

مجتهد در ادامه با اشاره به اهانت مجدد شارلی ابدو به پیامبر گرامی اسلامی(ص) آن را توهین به رهبران کشورهای اسلامی  که در پیشاپیش راهپیمایی پاریس حرکت می کردند دانست.

کد مطلب 2466675

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