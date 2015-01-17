به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمين نشست باشگاه فرهنگی– آموزشی فيلمنامه‌نويسان كانون فيلمنامه‌نويسان سینمای ایران، روز پنجشنبه 25 دی ماه 93، با حضور اصغر فرهادی، سعيد عقيقی و جابر قاسمعلی در سالن سيف‌الله داد خانه سينما برگزار شد.

اصغر فرهادی در این نشست به انتقال تجربيات خود به اعضاء باشگاه فيلمنامه‌نويسان پرداخت. وی درباره داستان و دست پيدا كردن به داستان مورد نظر برای فيلمنامه گفت: به نظر من داستان‌ها وجود دارند. كار ما اين است كه از آنها غبارروبی كنيم و به داستان دست پيدا كنيم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره شكستن قواعد يا استفاده از قاعده‌ها و كليشه‌ها گفت: قواعد بزرگ‌تر از نويسنده و فيلمساز نيستند كه آنها را سوار بر خودمان ببينيم. فيلمنامه‌نويس به راحتی می‌تواند اين قواعد را بشكند و به اثری ناب برسد.

فرهادی همچنين به اين نكته اشاره كرد كه هر راه و روشی برای يك نويسنده، مساله‌ای شخصی است و ممكن است همان شيوه برای نويسنده‌ای ديگر مفيد نباشد. با ذكر اين نكته، به شيوه‌هايی كه خودش برای رسيدن به يك ايده يا نوشتن يك فيلمنامه از آنها استفاده می‌كند اشاره كرد.

صحبت‌های سعید عقيقی برای پاسخ به چهار سؤال اصلی مطرح شد. اينكه در چه نوع فيلمنامه‌هايی، ايده معرف شخصيت است؟ در چه نوع فيلمنامه‌هايی شخصيت معرف ايده است؟ ايده چه طور شخصيت را پيش می‌برد؟ و در نهايت اينكه شخصيت چه طور ايده را پيش می‌برد؟

در پاسخ به اين سؤال‌ها تاثير و تاثر متقابل ايده و شخصيت در فيلمنامه بررسی شد و اين نكته پيش كشيده شد كه جرقه اوليه برای نوشتن، ممكن است از هر كدام از اين بخش‌ها، يا حتی از تصويری كه در ظاهر ربط مستقيمی به فيلمنامه نهايی ندارد، بيرون آمده باشد.

در چهارمین نشست باشگاه فیلمنامه‌نویسان، جابر قاسمعلی فيلمنامه‌نويس و مدرس فيلمنامه‌نويسی درباره بازشناسی شخصيت و نسبت آن با ايده صحبت كرد. اينكه آيا می‌توان از يك ايده، تصويری شماتيك از شخصيت اصلی دريافت کرد؟ آيا ايده می‌تواند نوع كشمكش بين شخصيت‌ها را پيشنهاد كند؟ آيا هر نويسنده‌ای می‌تواند از ايده‌های داستانی خود پرسونا خلق كند؟ و اينكه ايده‌ها چگونه می‌توانند به قصه يا شخصيت تبديل شوند.

قاسمعلی در پايان صحبت‌های خود به اين نقطه رسيد كه نويسندگان، ايده قصه‌های خود را از واقعيت می‌گيرند اما جايی كه واقعيت تمام می‌شود، قصه آغاز می‌شود. در مرز باريك ميان واقعيت و قصه، نويسنده ايستاده است و با نگاه و رويكرد خود، قصه را خلق می‌كند.

پرسش‌های اعضای باشگاه فيلمنامه‌نويسان از قاسمعلی بيشتر به پرسونا و خلق شخصيت از ايده اختصاص پيدا كرد و در پاسخ، درباره اين نكته توضيحات بيشتر و روشن‌تری ارائه شد.

در پايان اين نشست به هر كدام از ميهمانان حاضر، لوح يادبودی از طرف كانون فيلمنامه نويسان خانه سينما اهدا شد.

نشست بعدی باشگاه فرهنگی-آموزشی فیلمنامه‌نویسان کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران، روز پنجشنبه، 30 بهمن 93، در سالن سيف‌الله داد خانه سينما برگزار می‌شود و علاقه‌مندانی كه برای عضويت در این باشگاه ثبت نام كرده باشند می‌توانند در اين نشست شركت كنند.