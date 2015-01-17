تفاهم نامه بین دانشگاه لبنان، دانشگاه محیط زیست و موسسه جهاد البناء

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد مجابی در تشریح سفر سه روزه خود به کشور لبنان با اشاره به همراهی علی اصغر محمدی فاضل رییس دانشگاه محیط زیست در این سفر گفت: این سفر برای هماهنگی در زمینه حفاظت از محیط زیست انجام و تفاهم نامه همکاری های زیست محیطی به امضاء رسید. این تفاهم نامه از توان آموزشی، پژوهشی ، ترویجی و برنامه ریزی برای افزایش توان حفاظت از محیط زیست طرفین استفاده می شود.

دیدار با وزیر محیط زیست لبنان

وی به دیدار با وزیر محیط زیست لبنان اشاره کرد و گفت: با توجه به قدمت بیش از بیست ساله وزارت محیط زیست لبنان مباحث محیط زیستی در این کشور مورد پیگیری قرار می گیرد.

مجابی ادامه داد: در نشستی با وزیر محیط زیست لبنان که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران همراه بود مشکلات محیط زیست لبنان به خصوص در زمینه مدیریت پسماند آلودگی های ناشی از ورود پساب های خام به مدیترانه و آلودگی ساحل همچنین آثار زیست محیطی ناشی از جنگ هایی که در منطقه رخ داده و نیز مهاجرت تعداد کثیری از همسایگان این کشور به داخل لبنان مورد بحث قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در دیدار با وزیر محیط زیست لبنان ، جایگاه محیط زیست در کشور ایران تشریح شد و در زمینه بررسی سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو شد.

وی در این دیدار به وزیر محیط زیست لبنان پیشنهاد کرد: قوانین زیست محیطی ایران برای حل مشکلات زیست محیطی در کشور لبنان از جمله قانون مدیریت پسماند استفاده و گزارش وضعیت محیط زیست SoE لبنان به ویژه شهر بیروت تهیه شود.

نقش جراید و تشکل ها در حفاظت از محیط زیست

مجابی در دیدار با وزیر محیط زیست لبنان بر اهمیت و نقش رسانه های مکتوب و مجازی و همچنین تشکل های زیست محیطی تاکید کرده است و اظهار داشت: جراید و تشکل ها نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند و مناسب است که این شرایط در لبنان مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به علاقمندی همکاری زیست محیطی دوجانبه بین ایران و لبنان، گفت: وزیر محیط زیست لبنان دعوت کشور ایران را برای حضور در ایران پذیرفت و قرار است در چارچوب همکاری دو جانبه زیست محیطی بین دو کشور برقرار شود.

توانمندی ایران در عرصه های علوم و تکنولوژی سازگار با محیط زیست

این گزارش می افزاید، وزیر محیط زیست لبنان در دیدار با سید محمد مجابی بر توانمندی های قابل توجه ایران در عرصه های علوم و تکنولوژی سازگار با محیط زیست تاکید و درخواست استفاده از تجارب و ظرفیت های ایران در این زمینه شد.

همچنین مجابی و هیات همراه در این سفر از تعدادی از مناطق حفاظت شده محیط زیستی در حوزه های جنگلی – تالابی بازدید داشته است و از نزدیک از روند مطالعات انجام شده توسط متخصصین آشنا شدند.

وی با اشاره به فعالیت جدی و در خور توجه نهاد مردمی جهاد البناء که موسسه مردم نهاد است در امر حفاظت از محیط زیست، گفت: در این سفر با تنی چند از نمایندگان مجلس لبنان ملاقات بر نحوه بررسی قوانین محیط زیستی دو کشور تاکید و طرف لبنانی علاقمندی خودش را برای آشنایی در استفاده از قوانین محیط زیست اعلام کرد.

مجابی از امضای تفاهم نامه سه جانبه بین دانشگاه لبنان ، دانشگاه محیط زیست و موسسه جهاد البناء توسط روئسای آنها خبر داد و گفت: در این تفاهم نامه از توان آموزشی، پژوهشی و ترویجی برنامه ریزی برای افزایش توان حفاظت از محیط زیست طرفین استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه همچنین به مبادله اساتید و دانشجویان پرداخته و دروه های مختلف آموزشی برای محیط بانان در آن مورد توجه قرار گرفته است.