  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

همکاری علمی میان ایران و برزیل / تبادل استاد و دانشجو در مطالعات مغز

همکاری علمی میان ایران و برزیل / تبادل استاد و دانشجو در مطالعات مغز

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و بنیاد حمایت از تحقیقات سائو‌پائولوی برزیل (فاپسپی) جهت تقویت پیوند میان مراکز علمی دو کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تفاهمنامه علمی کشور بین ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و بنیاد حمایت از تحقیقات سائو‌پائولوی برزیل (فاپسپی) با هدف تقویت پیوند میان مراکز علمی دو کشور و اجرای پژوهشهای مشترک به همراه تبادل استاد و دانشجو در مطالعات "مغز و شناخت" امضا شد.

پس از مذاکرات متعدد میان اساتید و پژوهشگران برجسته دو کشور، در راستای سیاست توسعه علوم و فناوریهای شناختی و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد حمایت از تحقیقات سائوپائولوی کشور برزیل تفاهمنامه همکاری علمی منعقد کردند.

بر اساس این تفاهمنامه طرفین توافق کردند تا همکاری‌های علمی و فناوری میان پژوهشگران دو کشور را از طریق تامین بودجه پژوهش‌های مشترک خود در زمینه‌های مورد علاقه و نیاز دو کشور تا دستیابی به نتایج مطلوب را بر اساس برابری و منافع متقابل گسترش دهند.

بنیاد حمایت از تحقیقات سائو پائولو برزیل (FAPESP) بزرگترین سازمان اعطای حمایتهای پژوهشی در برزیل، سال 1960 در شهر سائوپائولو تاسیس شده و اکنون به ریاست پروفسور دکتر سلسو لافر با بهره گیری از یک درصد بودجه ایالت سائوپائولو (بزرگترین ایالت برزیل) تاکنون در راستای توسعه علم و دانش فعالیت گسترده‌ای انجام داده است.

در حاشیه مذاکرات اولیه برای عقد این تفاهم نامه، پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران و برزیل با حمایت ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانستند در همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی دوکشورحضور یافته و به تبادل نظر و همفکری بپردازند.

این تفاهمنامه برای مدت 5 سال توسط دبیر ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر کمال خرازی و دکتر سلسو لافر برزیل امضاء شد و از همان تاریخ به اجرا گذاشته شده است.

کد مطلب 2466683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها