افق روشنی برای رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه فرانسوی در گفتگو با روزنامه الحیات اعلام کرد: ایرانی ها بر لزوم رفع فوری تحریمها علیه خود، پس از توافق احتمالی تاکید دارند و آنها هرگز از حق غنی سازی اورانیوم عقب نشینی نمی کنند.
این منبع افزود: پس از سیطره جمهوریخواهان بر کنگره آمریکا و مخالفت شدید لابی حامی اسرائیل با موضوع توافق با ایران، به نظر نمی رسد تحریمها علیه ایران برچیده شود.
وی همچنین اعلام کرد: «جان کری» وزیرخارجه آمریکا اخیرا در دیدار با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه، از تمایل واشنگتن برای پیشبرد روند حل موضوع هسته ای ایران خبر داده است.
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