  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

منبع آگاه فرانسوی:

افق روشنی برای رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران وجود ندارد

افق روشنی برای رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران وجود ندارد

یک منبع آگاه فرانسوی از احتمال ناچیز رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران در جریان مذاکرات هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه فرانسوی در گفتگو با روزنامه الحیات اعلام کرد: ایرانی ها بر لزوم رفع فوری تحریمها علیه خود، پس از توافق احتمالی تاکید دارند و آنها هرگز از حق غنی سازی اورانیوم عقب نشینی نمی کنند.

این منبع افزود: پس از سیطره جمهوریخواهان بر کنگره آمریکا و مخالفت شدید لابی حامی اسرائیل با موضوع توافق با ایران، به نظر نمی رسد تحریمها علیه ایران برچیده شود.

وی همچنین اعلام کرد: «جان کری» وزیرخارجه آمریکا اخیرا در دیدار با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه، از تمایل واشنگتن برای پیشبرد روند حل موضوع هسته ای ایران خبر داده است.

کد مطلب 2466687

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها