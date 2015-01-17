اجرای برنامه راهبردی تأمین آب شرب تابستان ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، هاشم امینی در جلسه هماهنگی و ایجاد آمادگی جهت تأمین و توزیع و مصرف آب استان در سال ۹۴ با اشاره به حجم محدود سد زاینده رود خاطرنشان ساخت : برنامه های راهبردی جهت تأمین ، توزیع و مصرف آب شرب در تابستان ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و باید بر مبنای آن تلاش شود آب شرب مورد نیاز مشترکین در استان اصفهان تأمین شود . این درحالیست که بارندگی در فصل بارش بسیار محدود و ناچیز اعلام شده است.

وی هماهنگ بودن سامانه پایش فشار با سیستم تله متری را یکی از راههای توزیع عادلانه آب در اصفهان دانست و تصریح نمود : هماهنگی سامانه پایش فشار آب با سیستم تله متری تأثیر بسزایی در مدیریت هوشمند تأمین و توزیع عادلانه آب دارد و باید در استان اصفهان در بسیاری از مناطق سامانه پایش فشار با سیستم تله متری به صورت هماهنگ با یکدیگر بستر تأمین و توزیع آب شرب را به صورت پایدار فراهم سازند چراکه بدین روش میزان آب ورودی و خروجی به خوبی کنترل می شود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفا استان اصفهان با بیان اینکه در تابستان سال جاری به رغم کمبود ۳ مترمکعبی آب جیره بندی در اصفهان صورت نگرفت اظهار داشت : برخی از کارشناسان بر این باور بودند که با کمبود ۳ مترمکعب احتمال جیره بندی آب در اصفهان وجود دارد اما با این وجود تلاش و دانشی که فعالان صنعت آب و فاضلاب در استان اصفهان بکار گرفتند تابستان ۹۳ با کمترین چالشی سپری شد و انتظار می رود که همه تلاش ها جهت تأمین آب شرب مردم در تابستان ۹۴ هم پیرامون این امر در دستور کار قرار گیرد.

امینی حفر و تجهیز چاه ها را یکی از عوامل بسیار مؤثر در تأمین و توزیع آب شرب در تابستان ۹۳ اعلام کرد و بیان داشت : حفر و تجهیز چاه ها در سال جاری کمک شایانی به تأمین و توزیع آب در تابستان نمود و مطمئناً به منظور تأمین آب شرب مشترکین در تابستان سال ۹۴ با هماهنگی دستگاه های مربوطه حفر و تجهیز چاه ها نیز در دستور کار قرار می گیرد. همچنین احداث حوضچه های کنترل فشار ، نصب شیرهای کنترل دبی ، افزایش زون بندی شبکه های آب برخورداری از سامانه متمرکز تله متری ، کشف انشعابات غیرمجاز و رفع سریع حوادث آب از دیگر عوامل مؤثر در تأمین آب شرب است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در حال حاضر میزان حجم سد زاینده رود حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب است به طوریکه در فصل زمستان میزان ورودی آب ۱۴ و میزان خروجی آب ۱۷ مترمکعب است.