هند رفت و آمد پاكستاني ها را در مرز كشمير تسهيل مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حاليكه اميد ها به دريافت كمكهاي بين المللي براي بيش از سه ميليون مردم بي سرپناه دوخته شده است ، مقامات پاكستاني اميدوارند كه اقدامات هند در مرز كشمير به تسكين درد قربانيان مناطق زلزله زده كمك كند .



يك هيات هندي شب گذشته پس از اينكه مانموهان سينگ نخست وزيرهند به درخواست فوري رئيس جمهوري پاكستان براي سهولت عبورو مرور مردم در مرز تحت كنترل دو كشور پاسخ مثبت داد وارد اسلام آباد شدند .

پيش از برگزاري اين مذاكرات ، مقامات پاكستاني ابراز اميدواري كردند كه با دستيابي به توافق دراين مذاكرات ، مردم كشميربتوانند در نقاط مشخص در خط كنترل مرزي به رفت و آمد بپردازند .



كشمير تحت كنترل پاكستان طي زلزله 8 اكتبر خسارت هاي مالي و جاني زيادي ديد . در اين بخش بيش از 55 هزار تن و در بخش كشمير تحت كنترل هند بيش از 1300 تن جان خود را از دست دادند .



اسلام آباد به طور رسمي اعلام كرد كه پنج نقطه براي عبور مرور مردم كشمير درخط مرزي باز شود اما دولت هند اعلام كرد كه سه نقطه را براي تسهيل در امر جابجايي افراد و كمكها تعيين خواهد كرد .



بنابراين گزارش ، رانيا ملكه اردن امروز به نمايندگي از صندوق كودكان سازمان ملل از بازماندگان زلزله پاكستان در شهر مظفر آباد كشمير ديدار كرد .



اوكسفام يك سازمان خيريه مستقر در لندن روزگذشته در رابطه با پاسخ كشورها به درخواست كمك سازمان ملل به زلزله پاكستان اعلام كرد كه كشورهاي ثروتمند مانند اسپانيا و اتريش و همچمين اعضاي اوپك تاكنون در پاسخ به درخواست كمك سازمان ملل به زلزله زدگان پاكستان كوتاهي كرده اند .



سازمان ملل روز چهارشنبه درخواست كمك اضطراري خود را از 312 ميليون دلار به 550 ميليون دلار افزايش داد .



چهارشنبه شب كشورهاي كمك كننده در نشست اضطراري سازمان ملل در ژنو ، قول كمك 580 ميليون دلاري به زلزله پاكستان را دادند .



پس از اين كنفرانس ، اوكسفام اعلام كرد كه كشورهاي آمريكا ، آلمان ، ژاپن و فرانسه كمتر از يك پنجم سهم خود را پرداخته اند .