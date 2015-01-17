به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتكی در نشست با اعضای هیئت مدیره كانون بازنشستگان سپاه استان گفت: حمایت از طرحهای سرمایهگذاری، جزو برنامههای اولویتدار مسئولان این استان است.
وی تأكید كرد: انجام طرحهای سرمایهگذاری نقش مهم و مؤثری را در زمینه سرعتبخشی به روند توسعه همه جانبه و پویا در چهارمحال و بختیاری ایفا میكند.
وی افزود: برای انجام سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، بایستی سرمایهگذاران نسبت به تأمین سهم آورده و تهیه وثیقههای مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهند.
سلیمانی دشتكی تصریح كرد: مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط با سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری نیز، بایستی موارد مربوط به سرمایهگذاری را با اولویت و بدون هرگونه سنگاندازی، پیگیری و اجرایی كنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط با سرمایهگذاری در استان، همچنین باید قراردادهای برخی طرحهای سرمایهگذاری را كه تاكنون اجرایی نشدهاند، باطل كرده و این طرحها را در اختیار سرمایهگذاران قویتری بگذارند.
وی ادامه داد: مسئولان ارشد چهارمحال و بختیاری برای تسریع در روند اجرایی دستیابی به توسعه پویا پیشرفتهای مطلوب در استان، جذب سرمایهگذاران را جزو برنامههای اولویتدار خود قرار دادهاند.
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