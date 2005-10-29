  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

"مرزي براي زندگي" در جشنواره فيلم قاهره و كرالاي هندوستان

فيلم مرزي براي زندگي ساخته رضا اعظميان محصول حوزه هنري براي شركت در بخش مسابقات بين المللي جشنواره فيلم قاهره مصر و جشنواره فيلم كرالاي هندوستان اعزام شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دومين و سومين حضور بين المللي فيلم مرزي براي زندگي رضا اعظميان كه در بيستمين جشنواره فيلم فجر سيمرغ بهترين فيلم اول جشنواره را از آن خود كرد، پس از موفقيت در اكران افتتاحيه جشنواره غير رقابتي فيلم فركوئوكاي ژاپن توانست در بخش مسابقات بين المللي اين دو جشنواره راه يابد.

مرزي براي زندگي داستان يك محكوم به مرگ است كه سرگردان ميان خوف و رجاء در انتظار صبحي است كه يا او را مي بخشند يا اعدام مي كنند.

اين فيلم از 8 لغايت 18 آذرماه سال جاري (29 نوامبر تا 9 دسامبر) با فيلم هايي از كشورهاي : چين، ايتاليا، برزيل، هند و... در بخش مسابقه بين المللي جشنواره فيلم قاهره مصر و از 18 لغايت 25 آذرماه جاري (9 تا 16 دسامبر) در بخش مسابقه بين المللي جشنواره فيلم كرالاي هندوستان به رقابت مي پردازد.

کد مطلب 246670

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها