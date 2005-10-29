"مرزي براي زندگي" در جشنواره فيلم قاهره و كرالاي هندوستان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دومين و سومين حضور بين المللي فيلم مرزي براي زندگي رضا اعظميان كه در بيستمين جشنواره فيلم فجر سيمرغ بهترين فيلم اول جشنواره را از آن خود كرد، پس از موفقيت در اكران افتتاحيه جشنواره غير رقابتي فيلم فركوئوكاي ژاپن توانست در بخش مسابقات بين المللي اين دو جشنواره راه يابد.

مرزي براي زندگي داستان يك محكوم به مرگ است كه سرگردان ميان خوف و رجاء در انتظار صبحي است كه يا او را مي بخشند يا اعدام مي كنند.

اين فيلم از 8 لغايت 18 آذرماه سال جاري (29 نوامبر تا 9 دسامبر) با فيلم هايي از كشورهاي : چين، ايتاليا، برزيل، هند و... در بخش مسابقه بين المللي جشنواره فيلم قاهره مصر و از 18 لغايت 25 آذرماه جاري (9 تا 16 دسامبر) در بخش مسابقه بين المللي جشنواره فيلم كرالاي هندوستان به رقابت مي پردازد.