مجتمع آموزشی مرزبانی در اردبیل دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک با رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل گفت: در این مرکز دوره‌های تخصصی و تکمیلی کوتاه‌مدت در زمینه تحقیق و پژوهش و کاربرد آن به صورت درون سازمانی ارائه می‌شود.

وی با تاکید به خلا برگزاری آموزشی زبان نوشتاری آذری به‌عنوان زبان کشور همجوار، در فرماندهی مرزبانی اضافه کرد: ضرورت همکاری آموزشی و پژوهشی مرزبانی با مراکز علمی احساس می شود.

فرمانده مرزبانی استان تاکید کرد: این نهادعلاقه‌مند استفاده از پتانسيل‌های جهاددانشگاهی در راستای ارتقای آمادگی عملياتی در طول نوار مرزی، آموزش پدافند غیرعامل، انجام طرح‌های مطالعاتی در زمینه گیاهان دارویی، اجرای عملیات مطالعاتی در سطح واحدها و طرح هادی روستایی مناطق مرزی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به سربازان مشغول خدمت در نوار مرزی است.

طاهری تصریح کرد: فرماندهی مرزبانی استان اردبیل با صدور کارت تردد مناطق مرزی، می‌تواند امکان بازدیدهای پژوهشی و علمی دانشجویان مرکز علمی و کاربردی و معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی را از نوار مرزی جمهوری آذربایجان و ایران را به دلیل برخورداری این مناطق از گیاهان دارویی فراهم سازد.

وی با بیان اینکه ما خواستار تعامل سازنده و استفاده از نظرات کارشناسان جهاددانشگاهی جهت کاهش آسیب‌پذیری درون سازمانی هستیم اضافه کرد: نوارهای مرزی استان مناطق دست نخورده و بکر بوده که می‌تواند مورد توجه بخش‌های تحقیقاتی و پژوهشی جهاددانشگاهی قرار گیرد.

فرمانده مرزبانی استان معتقد است با توجه به شناسايی ۱۳۰ گونه گیاه دارويی به واسطه حضور پژوهشگران مرزبانی در مرزهای مناطق مرزی نمین این نهاد می تواند در زمينه شناسایی و تهيه کلکسیون گیاهان دارویی همكاری علمی داشته باشد.

طاهری به ظرفیت‌های مطالعاتی در حوضه رودهای ارس و بالهارود، بازیافت پساب‌های کشاورزی در نوار مرزی، تعامل با مردم و کارآمدی آن‌ها و استفاده از شیوه‌های علمی جهت ارزیابی و پیشرفت در وضعیت فعلی نوار مرزی را از دیگر زمینه‌های مناسب برای همکاری با جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل عنوان کرد.

وي با بیان اینکه ایجاد نظم و امنیت در عمق مرزی برای شهرنشینان منطقه نیز حائز اهمیت است، افزود: ارائه روش‌های نوین در جهت حفاظت و صیانت از نوار مرزی استان ضروری بوده و نتایج حاصل از پژوهش در اين حوزه هزینه سنگین آن را جبران می‌کند چرا که می ‌خواهيم به وضعیت مطلوب در حفاظت از مرزها دست یابیم.