نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان، هادی نیک فطرت شیوایی در این باره اظهارداشت: ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته از ۳۰دی تا ۳ بهمن ماه در فضایی به وسعت دو هزار مترمربع با حضور بيش از ۳۵ مشاركت كننده به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین گفت: از جمله اهداف برپایی این رويداد اقتصادي می توان به ارائه آخرین محصولات و تولیدات بخشهای مرتبط با تولید خودروهای سواری و قطعات مرتبط با آن، آشنایی و افزایش اطلاعات متخصصان و علاقمندان این صنعت، برقراری ارتباط مستقیم جهت تامین نیاز و .... اشاره کرد.

نیک فطرت شیوایی در پایان افزود: ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدیدکنندگان است.