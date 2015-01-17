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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

حجت الاسلام صلاحی:

اعتبارات فرهنگی شهرستانها عادلانه توزیع می‌شود

اعتبارات فرهنگی شهرستانها عادلانه توزیع می‌شود

زنجان-معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اعتبارات فرهنگی شهرستانها عادلانه توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن صلاحی در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی زنجان افزود: تا پایان سال توزیع اعتبارات فرهنگی ادارات شهرستانهای استان زنجان بر اساس شاخص های فرهنگی هر شهر توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود اعتبارات به طور عادلانه توزیع شود تصریح کرد: امسال در دهه فجر برنامه های خوبی در سطح استان توزیع می‌شود و تلاش شده این برنامه ها در ادارات تابعه این اداره کل نیز به بهترین شکل برگزار شود.

حجت الاسلام صلاحی  ادامه داد: بیش از ۴۰ عنوان برنامه در این اداره کل برای دهه فجر تعبیه شده است که با همکاری تشکل های دینی و سایر دستگاهها این برنامه ها اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برای افزایش انتشار کتب دینی از ناشران حمایت می‌کنیم.

حجت‌الاسلام صلاحی افزود: برنامه‌های ویژه حمایت از ناشران کتاب‌های دینی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که برای حمایت از ناشران در سال آینده انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به نبود اعتبار کافی برای انتشار کتاب گفت: در سال‌های گذشته اداره کل تبلیغات اسلامی کتاب‌های متعدد دینی و فرهنگی منتشر می‌کرد که نبود بودجه کافی مانع از انتشار کتاب در سال آینده می‌شود و برای توسعه و گسترش انتشار کتاب‌های دینی و مذهبی از ناشران حمایت می‌کنیم.

کد مطلب 2466706

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