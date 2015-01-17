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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

مدیر پردیس ملت به مهر گفت:

«چند مترمکعب عشق» سانس‌های کم‌مخاطب را پررونق کرد

«چند مترمکعب عشق» سانس‌های کم‌مخاطب را پررونق کرد

فیلم سینمایی «چند مترمکعب عشق» سانس های کم مخاطب را در پردیس ملت پررنق کرد.

مازیار رضاخانی مدیرپردیس سینمایی ملت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم «چند مترمکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی گفت: طی روزهای گذشته «چند مترمکعب عشق» با فروش خوبی همراه بوده به گونه ای که 6 سانس خود را در یک سالن همچنان حفظ کرده است.

وی ادامه داد: شب گذشته جمعه 26 دی ماه، این فیلم با حضور عوامل فیلم و فرزاد حسنی مجری رسانه ملی و محمد علیزاده خواننده پاپ در سانس های 22 و 24 نمایش داده شد که توانست با استقبال خوبی از سوی مردم روبه رو شود.

رضاخانی گفت: هر چند سانس های آخر شب در جمعه شب ها معمولا مخاطب کمتری دارد، اما این فیلم توانست با حضور عوامل و دیگر مهمانان سانس پررونقی را رقم بزند.

در خلاصه داستان «چند مترمکعب عشق» آمده است: عبدالسلام که یک مهاجر افغان است، به همراه دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول کار و زندگی است. عشقی در راه است عشق صابر به مرونا، عشقی که فرجامش را هیچ کس نمی‌داند، نه صابر، نه مرونا و نه حتی عبدالسلام...

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون ساعد سهیلی، علیرضا استادی، نادر فلاح، حسیبا ابراهیمی و مسعود میرطاهری حضور دارند.

کد مطلب 2466707

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