مازیار رضاخانی مدیرپردیس سینمایی ملت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم «چند مترمکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی گفت: طی روزهای گذشته «چند مترمکعب عشق» با فروش خوبی همراه بوده به گونه ای که 6 سانس خود را در یک سالن همچنان حفظ کرده است.

وی ادامه داد: شب گذشته جمعه 26 دی ماه، این فیلم با حضور عوامل فیلم و فرزاد حسنی مجری رسانه ملی و محمد علیزاده خواننده پاپ در سانس های 22 و 24 نمایش داده شد که توانست با استقبال خوبی از سوی مردم روبه رو شود.

رضاخانی گفت: هر چند سانس های آخر شب در جمعه شب ها معمولا مخاطب کمتری دارد، اما این فیلم توانست با حضور عوامل و دیگر مهمانان سانس پررونقی را رقم بزند.

در خلاصه داستان «چند مترمکعب عشق» آمده است: عبدالسلام که یک مهاجر افغان است، به همراه دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول کار و زندگی است. عشقی در راه است عشق صابر به مرونا، عشقی که فرجامش را هیچ کس نمی‌داند، نه صابر، نه مرونا و نه حتی عبدالسلام...

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون ساعد سهیلی، علیرضا استادی، نادر فلاح، حسیبا ابراهیمی و مسعود میرطاهری حضور دارند.