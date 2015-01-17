هشدار آبه درباره تبعات گسترش تروریسم در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن امروز شنبه در نخستین روز سفرش به خاورمیانه با کمیته بازرگانی ژاپن -مصر در قاهره پایتخت مصر دیدار کرد.

وی که قرار است پس از مصر، راهی اردن و فلسطین اشغالی شود، ضمن هشدار درباره تبعات گسترش تروریسم در خاورمیانه وعده کمک غیرنظامی کشورش را به کشورهای درگیر در مبارزه با گروه تروریستی داعش داد.

نگرانی آبه درباره گسترش تروریسم در خاورمیانه درحالیست که به نوشته روزنامه فرانسوی لوفیگارو، دستکم یک سوم از اعضای گروه تروریستی داعش از کشورهای اروپایی هستند.

این روزنامه فرانسوی با اشاره به پیامدهای ناشی از این عضویت اتباع اروپایی در گروههای تروریستی، درباره احتمال بازگشت آنها به کشورهای خود و وقوع حوادثی نظیر آنچه اخیر در پاریس رخ داد هشدار داده است.