اصفهان تراژدی مظلومیت مردم غزه را به تصویر می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، چند ماه قبل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان با همکاری مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه در فراخوانی تحت عنوان «تراژدی انسانی در غزه» از طراحان گرافیک کشور دعوت کرد تا بضاعت خود را در بیان مظلومیت مردم فلسطین به تصویر بکشند. این فراخوان با استقبال گرافیست های کشور روبرو شد و ۲۰۰ اثر از ۹۰ طراح برجسته کشور به این جشنواره ارسال شد که نهایتا ۳۸ اثر از این آثار برگزیده شدند. اما این همه ماجرا نبود.

جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان تصمیم گرفت به خاطر سرپوش گذاشتن رسانه های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی و از طرفی هم بخاطر حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان همزمان با نامگذاری ۲۹ دی ماه به نام روز «غزه» این آثار برگزیده را در معرض دید مردم قرار دهد.

لذا در حرکتی نمادین این ۳۸ پوستر برگزیده از امروز به مدت یک هفته در میادین اصلی شهر اصفهان نصب شده اند تا روز غزه هم مانند روز جهانی قدس فرصتی باشد که فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد.

در همین راستا محفل رهپویان وصال مسجد پناهی اصفهان نیز با همکاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اصفهان غرفه ای تحت عنوان «یاقوت مقاومت» در میدان جمهوری شهر اصفهان برپا کرده است و با بازتاب عکس هایی از مظلومیت مردم بی دفاع فلسطین و هم راستا با کمپین «ما عاشق مبارزه با صهیونیسم ها هستیم» کمک های مردمی را برای مردم کرانه باختری دریافت می کند و با توزیع بورشور و مچ بندهایی مزین به "من عاشق مبارزه با صهیونیسم هستم" به دنبال موج آفرینی و حمایت از مردم بی دفاع فلسطین است.