توسعه چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به تلاش همه جانبه مدیران استان چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم، اظهار داشت: توسعه چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم شتاب و سرعت گرفته است.

وی ادامه داد: مدیران و مسئولان تمام توان خود را برای توسعه و استفاده از منابع و پتانسیل ها برای توسعه این استان به کار گرفته اند.

گودرز امیری گفت: در راستای توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری موفقیت های بسیاری بزرگی در این راه کسب شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل در راستای توسعه پیشرفت استان وجود همیاری و همدلی بین همه مسئولان استان و نماینده گان مردم است که موجب شده است کارها با همکاری و هفکری و تعامل پیش برود.

گودرز امیری ادامه داد: در راستای تسریع بهره برداری از مسکن مهر در این استان افزون بر 70 میلیارد ریال اختصاص یافته است و همچنین 150 میلیارد ریال برای بهسازی و آسفالت جاده های روستایی تاکنون در این دولت اختصاص یافته است.

وی گفت: حل مشکلات روستاهایی که با کمبود آب شرب مواجه بوده اند یکی از دیگر اقدامات این دولت در راستای توسعه استان است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها در راستای توسعه استان چهارمحال و بختیاری گام برداریم.