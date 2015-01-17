جشنواره فیلم نامه نویسی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سالاری ظهر شنبه در کمیته فرهنگی هنری ستاد دهه فجر استان کرمان گفت: با تعامل و همکاری دستگاه های فرهنگی برنامه های شاد و متنوعی برای ایام الله دهه فجر در کرمان در نظر گرفته شده است.

وی از برگزاری جشنواره فیلم نامه نویسی در کرمان خبر داد و افزود: از ۴۵ اثر ارسالی به جشنواره ۱۴ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

سالاری همچنین با اشاره به برگزاری پنجمین شب شعر طنز دولخ در کرمان ابراز داشت: جشنواره شعر طنز دولخ نیز در تاریخ ۹ بهمن ماه با حضور طنزپردازان کرمانی برپا می شود.

وی جشنواره شعر دولخ را یکی از معتبرترین جشنواره های شعر طنز در کشور دانست و افزود: در این جشنواره شاعران طنزپرداز به خواندن تازه ترین آثار خود خواهند پرداخت.

این مسئول ادامه داد: برای شهرستان ها نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به برگزاری شب شعر طنز بم لبخند در ۱۰ بهمن ماه در شهرستان بم اشاره کرد.

وی یادآور شد: برنامه‌ های حوزه هنری در این ایام به گونه ‌ا‌ی تنظیم شده که تمام مردم بتوانند از آن بهره ببرند.