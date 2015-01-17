۲۵ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان در بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه نصری ظهرشنبه در کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان بیرجند اظهارکرد: طی ایام الله دهه فجر ۲۵عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان توسط اداره وزرش و جوانان شهرستان بیرجند برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقات بسکتبال، جودو، پینگ پنگ، پینگ پنگ ناشنوایان را از جمله این برنامه ها عنوان کرد و گفت: همچنین در این دهه جشنواره فرهنگی و ورزشی مادر و دختر در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار می شود.

کارشناس امور بانوان اداره ورزش و جوانان بیرجند با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی تحکیم بنیاد خانواده در روستاهای اطراف شهر بیرجند، افزود: این کارگاه ها با همکاری بخشداری و دهیاران برگزار می شود.

تاکنون نیاز سنجی از مشکلات و مسائل زنان در روستاها انجام نشده است

نصری با بیان اینکه تاکنون این کارگاه ها در شش روستای شهرستان بیرجند برگزار شده است، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون یک نیاز سنجی از مشکلات و مسائل زنان به خصوص در روستاها انجام نشده و نیاز است تا به منظور هدفمند کردن این کارگاه یکی نیاز سنجی در این زمینه انجام شود.

نماینده بانوان دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مشکلات و مسائل حوزه زنان بر اساس دو شاخص تقسیم بندی می شوند، اظهارکرد: نخستین شاخصه زنان بی سرپرست و بدسرپرست هستند که نیاز است برای اشتغال این افراد چاره ای اندیشیده شود تا بتوانند روند زندگی خود را به حالت طبیعی برگردانند.

مسئولان مبنای اصلی کارهای خود را برنامه ریزی برای اوقات فراغت قرار دهند

سیده عزرا میرکاظمی اضافه کرد:دومین شاخصه این مشکلات که باید برای آن در سطح شهرستان و کلان کشور چاره ای اندیشیده شود، توجه به اوقات فراغت خانواده ها است.

وی با تأکید بر اینکه رواج شبکه های مجازی یکی از عوامل اصلی بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی است، عنوان کرد: با رواج این شبکه های مجازی در جامعه بنیان خانواده ها سست شده و لازم است تا مسئولان مبنای اصلی کارهای خود در سطح شهر را برنامه ریزی برای اوقات فراغت قرار دهند.

نماینده بانوان دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه تأسیس یک فرهنگ سرای جامع در بیرجند می تواند تا حدودی اوقات فراغت کودکان را پر کند، بیان کرد: نیاز جوانان ما امروز بسیار بیشتر از آن امکاناتی است که وجود دارد و باید برای پر کردن بخشی از اوقات فراغت آن ها فرهنگ سرای جامع با برنامه های متنوع ایجاد شود.

میرکاظمی در ارتباط با برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه زنان و خانواده نیز گفت: دانشگاه بیرجند برای برگزاری کارگاه تربیت مدرس این کارگاه ها آمادگی کامل دارد.