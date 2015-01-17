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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

محمدجعفر قنواتی از قصه می‌گوید

محمدجعفر قنواتی از قصه می‌گوید

سی و ششمین نشست ترویج خواندن کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور محمدجعفر قنواتی و با موضوع «متون کهن در قصه‌گویی و ترویج کتاب‌خوانی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست محمد جعفر قنواتی و علی خانجانی به عنوان سخنران در زمینه استفاده از متون کهن در قصه‌گویی صحبت خواهند کرد.

 بر اساس این گزارش نشست «متون کهن در قصه‌گویی و ترویج کتاب‌خوانی» روز دوشنبه 29 دی 93 از ساعت 15 تا 17، در محل این کتاب‌خانه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع فرهنگی‌هنری شهید ملک شامران، پلاک 24 کتاب‌خانه مرجع کانون، مراجعه کنند.

مرکز آموزش و پژوهش کانون نیز به همکاران شرکت‌کننده از کانون در این نشست‌ها گواهی آموزشی ارایه می‌دهد.

کتاب‌خانه مرجع کانون آخرین دوشنبه هر ماه نشست‌هایی را با موضوع ترویج خواندن برگزار می‌کند.

کد مطلب 2466722

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