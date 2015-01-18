سازمان محیط زیست هیچ اقدامی برای احیای دریاچه ارومیه انجام نداده است

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور در سخنرانی انتخاباتی در شهرستان ارومیه اعلام کردند که به هر قیمتی دریاچه ارومیه را نجات خواهند داد؛ مردم این اظهارت را به فال نیک گرفتند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که آقای کلانتری به عنوان مسئول حل این مشکل انتخاب شد همه ناامید شدند، زیرا مشکلات امروز دریاچه ارومیه ناشی از طرح های توسعه کشاورزی در زمان او است.

وی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی دقیق از اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای نجات دریاچه ارومیه گفت: نمایندگان اطلاعاتی در مورد اقدامات دولت در این خصوص ندارند و سازمان محیط زیست هم به جای ارائه توضیحات، ما را به سایت ارجاع می دهد.

جهانگیرزاده گفت: طرح «نکاشت» نیز که برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار کمیته قرار گرفته بود به دلیل دستور رئیس جمهور متوقف شد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ اقدامی از سوی سازمان محیط زیست برای احیای دریاچه ارومیه انجام نشده است، اظهار داشت: به جز بارش‌های مهر ماه کار دیگری برای نجات این دریاچه انجام نشده است و ما از خانم ابتکار نیز برای حل این مشکل جز چند بازدید کار دیگری ندیده‌ایم.

نماینده مردم ارومیه از هر طرحی برای بررسی عملکرد سازمان محیط زیست اعلام حمایت کرد و اضافه کرد: رئیس جمهور نسبت به محیط زیست و پدیده هایی که آن را تهدید می کند حساسیت فوق العاده‌ای دارند، اما عملکرد سازمان محیط زیست متناسب با حساسیت رئیس جمهور برای حل مشکل ریزگردها و دریاچه ارومیه نیست.