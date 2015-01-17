گسترش برخی رشته های علوم پزشکی تا ۵ سال متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مصوبه در دويست و چهل و يكمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي به تصویب رسیده است.

شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي در تازه ترین مصوبه خود پس از بررسی چگونگي حدود گسترش رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (Ph.D) مقرر کرد گسترش برخي رشته ها تا ظرف ۵ سال آينده متوقف يا اعطاي مجوز محدود شود.

دکتر احمد خالق نژاد طبری دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تصمیم بر این اساس اتخاذ شده است که برخی از رشته های علوم پزشکی به اندازه کافی در دانشگاه ها پذیرش داشته اند و دیگر نیازی به توسعه این رشته ها در کشور احساس نمی شد.

وی افزود: از همین رو تصمیم گرفته شد که رشته هایی که نیازی به آنها نیست با رشته های بین رشته ای و همچنین رشته هایی که فناوری های نوین را در کشور به دنبال دارند جایگزین شود.

همچنین در این جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، درخواست هاي مراكز تحقيقات دانشگاههاي علوم پزشكي در خصوص اخذ مجوز قطعي و بررسي درخواست هاي مراكز تحقيقات دانشگاههاي علوم پزشكي در خصوص تغيير نام مصوب شد.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی همچنین با تاسيس ۳ پژوهشكده در دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز، بوشهر و بابل و تاسيس ۳ مركز رشد فناوري در دانشگاههاي علوم پزشكي جهرم ، شهركرد و موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي موافقت شد.

در این جلسه با راه اندازي برخي از رشته هاي دكتري تخصصي (Ph.D) در دانشگاههاي علوم پزشكي و رشته هاي تخصصي جراحي عمومي و راديولوژي در برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي موافقت شد.