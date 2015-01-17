مشکل از من است که انتظارم از همه بازیکنان پرسپولیس بالاست!

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق، افزود: با شرایط خوبی که وجود داشت، اردوی مفید و موثری را در امارات پشت سر گذاشتیم و تمرینات سختی را انجام دادیم. بازی نسبتا پرفشاری را هم انجام دادیم که در جریان آن، بچه‌ها خوب بودند. البته ما تغییر و تحولات داشتیم و زمان لازم است تابازیکنان با هم از نظر فنی و درک متقابل جور شوند. در همین راستا امروز هم یک بازی دوستانه انجام می‌دهیم. سعی می‌کنیم در این بازی‌ها از همه بازیکنان استفاده کنیم تا عیار آنها را به دست بیاوریم و آنها را در شرایط مختلف قرار بدهیم.

وی درباره مصاف با تیمی (بنیادکار) که احتمال رویارویی با آن در لیگ قهرمانان وجود دارد، ادامه داد: ما هدفی غیر از این نداشتیم که عیار بازیکنان را در مصاف با یک تیم آسیایی بسنجیم. البته اگر بنیادکار از مرحله حذفی بالا بیاید، این بازی هم فرصت خوبی برای ارزیابی آنها بود. این ارزیابی دو طرفه خواهد بود ولی ما تلاش می‌کنیم در آن زمان آماده‌تر باشیم.

درخشان تصریح کرد: پرسپولیس و بنیادکار در ابتدای این فصل هم، همزمان در ترکیه اردو داشتند ولی آن زمان بازی انجام نشد. ما نگران نتیجه نبودیم چون دنبال آن نبودیم. اگر می‌باختیم دنبال این می‌رفتیم که نقاط ضعف خودمان را برطرف کنیم. حالا هم اتفاقی روی نداده است. باید برویم نقاط قوت را بیشتر کنیم و باز هم دنبال رفع نقاط ضعف باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه با توجه به قرار داشتن دو تیم در دوره بدنسازی بسیاری تصور نمی‌کردند این بازی به سود سرخپوشان تمام شود و آیا می‌توان این نتیجه را به عنوان پتانسیل موجود در تیم تلقی نمود، خاطر نشان کرد: مساله این است که ما خودمان را باور نمی‌کنیم. ما باید خودمان را باور کنیم تا از توانایی‌ها استفاده کنیم. پیروزی در این بازی این مزیت را داشت که بازیکنان به خودشان ایمان بیاورند و با این باور باید خودمان را قوی‌تر کنیم. ما باید بر اساس موجودیت خودمان برنامه‌ریزی کنیم. قرار نیست در نیم فصل تمام تیم را عوض کنیم بلکه قرار است در جهت ترمیم و تقویت اقدام شود و ما باید بر اساس آنچه در اختیار داریم، روز به روز بهتر شویم.

درخشان درباره عملکرد خالقی‌فر و تادئو که جذب آنها با نقدهایی روبرو شد، تصریح کرد: همیشه نظرات مختلف وجود دارد. در بعضی موارد هم اینطور است که انتخاب شما با مزاج یا سلیقه شما سازگار نیست ولی ما نمی‌توانیم این موارد را ملاک قرار بدهیم. انتخاب‌های ما برای رفع نواقص است. بر اساس طرح و برنامه و امکاناتی که داریم اقدام می‌کنیم. ما که نمی‌توانیم برای جذب یک بازیکن، پنج میلیون دلار هزینه کنیم و اگر قرار است نقدی صورت بگیرد باید جمیع شرایط در نظر گرفته شود.

وی درباره اینکه آیا بازیکنی مثل تادئو در اولین تست خود، به انتظارات وی نزدیک بود یا نه، گفت: من می‌خواهم آنها در هر بازی بهتر باشند و به نقطه‌ای فراتر از آنچه در آن قرار دارند برسند و خودشان را باور کنند و بخواهند که بهتر عمل کنند. از این منظر می‌گویند آنها به حد مطلوب نرسیده‌اند و برای این کار تلاش می‌کنیم.

سرمربی سرخپوشان درباره عدم استفاده از پیام صادقیان در بازی قبل افزود: هیچ موضوع خاصی در میان نبود. او به دلیل سرماخوردگی، 4، 5 روز تمرین نکرده بود. زیر سرم هم رفته بود و برای اینکه او را از دست ندهیم در آن بازی حضور پیدا نکرد.

درخشان درباره ادامه برنامه‌های خود و اینکه آیا ملی‌پوشان جایگاه خود را در تیم خواهند داشت، خاطرنشان کرد: طبعا ملی‌پوشان با بدن‌های آماده‌ای به جمع ما ملحق می‌شوند ولی بدیهی است که آنها باید تلاش کنند تا جایگاه خاص خود را به دست بیاورند. ما هم در بازگشت به ایران زمان زیادی برای برپایی یک اردوی دیگر نداریم. تمرینات را طبق برنامه دنبال می‌کنیم و بازی‌های تدارکاتی را در دستور کار داریم که احتمالا دو بازی دیگر خواهد بود.