زلزله ۴.۲ریشتری یاسوج را لرزاند/ وقوع ۳زلزله در۳شهر کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه در ساعت ۱۵ و ۱۲ دقیقه بعدازظهر امروز به وقوع پیوست.

مرکز لرزه نگاری کشور، شدت این زمین لرزه را ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر و در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت کرده است.

در پی این زمین لرزه، شهر سی سخت در ۳۰ کیلومتری یاسوج نیز لرزید.

این سومین زمین لرزه ای است که امروز شهرهای کهگیلویه و بویراحمد را لرزانده است.

صبح امروز نیز زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر شهر گچساران را لرزانده بود.

همچنین پیش از آن زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۲ ریشتر شهر دهدشت را لرزاند.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت احتمالی ناشی از این زمین لرزه ها اعلام نشده است.