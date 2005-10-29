امير قويدل : سينماي ديني همچون لبه تيغ است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، "امير قويدل" كارگردان مطرح كشور در گفت وگو با ستاد خبري نخستين جشنواره "رويش" ضمن بيان اين مطلب، فيلمسازي با مضمون ديني را بسيار ظريف دانست و گفت: اين تصور كه به هنرهاي ديني و از جمله آنها سينماي ديني كم پرداخته مي شود، تصوري نادرست است.

وي افزود: مسائل عرفاني را نمي توان به راحتي به آن توسل پيدا كرد كه اگر ظرافت و انديشه سالم به كار برده نشود مطمئنا فضايي به وجود مي آيد كه به جاي نتيجه مثبت، نتيجه منفي خواهيم گرفت.

قويدل، خاطر نشان كرد: مسائل مذهبي خود به خود داراي جاذبه هاي خاص خود است و زماني كه از زبان يك مدرس، هنرمند و ... بيان شود جذب مخاطب مي كند ؛ پس مطمئنا قدرت، تصويري براي جذل مخاطب بيشتر است و نياز به ترفندهاي تصويري ندارد.

وي اظهار داشت: سينما از آن ما نيست و اگر به تاريخ نمايش برگرديم صاحب مرثيه و تعزيه هستيم. اما اگر بر روي اين هنر كه غربي است كار شود و به راستي و به درستي آن را براي خدمت به فرهنگ استفاده كنيم، قابليت مطرح شدن و رقابت با فيلم هاي ديني سراسر جهان را خواهيم داشت.

اين كارگردان، برگزار شدن نخستين جشنواره فيلم هاي كوتاه ديني در مشهد را مثبت ارزيابي كرد و افزود: حوزه هنري خراسان با اين عمل نشان داد كه شهر مقدس مشهد شهري است كه حركت و پويايي در آن وجود دارد و از دريچه هاي مختلف به هنر نگاه مي كند.

گفتني است، نخستين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني « رويش » به همت حوزه هنري خراسان رضوي از 13 لغايت 17 آبان ماه جاري در مشهد برگزار مي شود.