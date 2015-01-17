معرفی دبیر اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی این وزارت را به عنوان دبیر اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد منصوب کرد .

دکتر فرهادی همچنین طی احکامی دکتر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، دکتر علی اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از معاونان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم و روسای دانشگاههای صنعتی خواجه نصیر، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این نشست منصوب کرده است.

اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد 3 الی 5 اسفندماه سال جاری به میزبانی وزارت علوم در تهران برگزار می شود.

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