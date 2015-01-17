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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

از سوی وزیرعلوم صورت گرفت:

معرفی دبیر اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد

معرفی دبیر اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد

وزیر علوم دبیر اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی این وزارت را  به عنوان دبیر  اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو  جنبش عدم تعهد منصوب کرد .

دکتر فرهادی همچنین طی احکامی دکتر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی  وزارت امور خارجه، دکتر علی اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از معاونان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم و روسای دانشگاههای صنعتی خواجه نصیر، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این نشست منصوب کرده است.

اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو  جنبش عدم تعهد 3 الی 5 اسفندماه سال جاری به میزبانی وزارت علوم  در تهران برگزار می شود.

 

کد مطلب 2466740
زهرا سیفی

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