توسعه سیستان و بلوچستان در گرو تعامل بانک ها و کارآفرینان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر شنبه در شورای هماهنگی بانک های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: رونق بانکی و توسعه استان در گرو طرح هایی است که حاصل همگرایی بانک ها با کار آفرینان باشد.

وی با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کلان باید در اولویت قرار گیرد اظهار داشت: توجه به واحدها و شرکت‌های خدماتی باید در دستور کار قرار گیرد زیرا توسعه استان به وجود و فعالیت بسیاری از واحدهای خدماتی ارتباط دارد.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید در کنار طرح‌های کوچک و خرد، فکرهای بلند را دنبال کنند و آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کنند.

وی همچنین خواستار کاهش و رفع بروکراسی اداری در ارائه تسهیلات و روان سازی در این راستا شد و گفت: بانک‌ها باید با موضع فعال کشور را از رکود خارج کنند و محل جوش و خروش باشند.

استاندار با اشاره به اینکه بانک‌ها باید نگاه مردم به سیستم بانکی را به عنوان یک شریک امین و مورد اعتماد تقویت کرده و با عملکرد قهری تضعیف نکنند تاکید کرد: انباشت معوقات بانکی از جمله مشکلات استان است که برای رفع آن نیازمند همکاری مشتریان بانکی هستیم زیرا هر معوقه موجب سلب فرصت از فرد دیگری و ضیعف کردن توان بانک می شود.

محدودیتی برای استفاده از صندوق توسعه ملی وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه در سیستان و بلوچستان هیچ محدودیتی در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی وجود ندارد افزود: صندوق توسعه ملی برای 6 استان کمتر برخوردار کشور از جمله این استان تسهیلات ویژه تا سقف شش هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است.

وی مدت استفاده از این تسهیلات تا پایان بهمن ماه امسال عنوان کرد و گفت: این تسهیلات دارای سه ویژگی با بازپرداخت طولانی مدت، سود کم و آورده کمتر از سوی سرمایه گذاران است که در این زمینه افرادی که به تولید می اندیشند می توانند از این فرصت طلایی استفاده کنند.

استاندار با تاکید بر اینکه بانک ها باید نگاه بخشی خود را کاهش دهند بیان داشت: بانک های استان از اعتبار خاصی در صندوق توسعه ملی برای جذب و پرداخت تسهیلات برخوردارند که متاسفانه اقبال از این بخش ضعیف است.

هاشمی بیان کرد: متاسفانه ما مجبور هستیم پول های جمع شده در سیستان و بلوچستان را در صورت عدم اقبال و استفاده نکردن از تسهیلات به سایر استان ها انتقال دهیم که این ضربه به اقتصاد و رونق استان است.



