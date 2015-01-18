به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه شاغلان کشور، استفاده از پوشش های بیمه ای و فراهم شدن شرایط بازنشستگی پس از طی سنوات و دوران کاری است. با این حال بخش قابل توجهی از جمعیت شاغلان کشور فاقد هرگونه بیمه و پوشش حمایتی هستند.

وزارت کار در گزارشی اعلام کرد: از مجموع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر کشور حدود ۱۱.۶ میلیون نفر مزد و حقوق بگیر و ۹.۱ میلیون نفر غیر مزد و حقوق بگیر هستند. در مجموع حدود ۶.۱ میلیون نفر شاغل کشور خارج از پوشش بیمه بازنشستگی هستند که حدود ۵۰۰ هزار نفر آن مزد و حقوق بگیر مشمول بیمه اجباری و حدود ۵.۶ میلیون نفر از غیر مزد و حقوق بگیران مشمول بیمه غیر اجباری بوده‌ اند.

در حال حاضر، ۷۰ درصد شاغلان کشور تجت پوشش انواع بیمه ها قرار دارند و ۳۰ درصد نیز فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند. بررسی ها نشان می دهد ۳۰ درصد فاقد بیمه عمدتا در بخش های غیررسمی اقتصاد و واحدهای کوچک صنفی فعالیت دارند. از سویی ممکن است بخشی از این گروه فاقد بیمه، به صورت کارفرمایی و خویش فرمایی مشغول به فعالیت باشند.

۱۱.۶ میلیون نفر حقوق بگیر داریم

در شرایط نابسامان بازار فعلی کار کشور، بیمه نکردن نیروی کار به یکی از معضلات و مسائل جدی تبدیل شده است. کارفرمایان برای کاهش هزینه های بنگاه ها ممکن است در مورد تمامی و یا بخشی از نیروهای کار خود چنین اقداماتی را انجام دهند.

دستگاه های نظارت کننده نیز دیگر مانند گذشته پیگیر اینگونه مسائل نمی شوند. استدلال این است که اگر به کارفرمایان فشار وارد شود، ممکن است اقدام به تعدیل نیروی کار خود کنند؛ بنابراین بیمه نبودن بهتر از بیکار شدن افراد است که البته اینگونه تفکرات نشان دهنده عمق شرایط نامناسب کسب و کار و تولید کشور است.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه تضمینی برای رفاه و تأمین معیشت مردم در آینده خبر داد و گفت: نظام جامع تأمین اجتماعی نقش بارز و مؤثری در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و رفع دغدغه های آینده مردم دارد. دغدغه‌هایی که اگر به موقع برطرف نشوند، پیامدهای نامطلوب آن می تواند امنیت مذکور را در ابعاد مختلف تهدید کند.

وزیر کار افزود: این وزارتخانه طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه موضوع ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را پیگیری می‌نماید که پیش نویس آئین نامه این نظام را تهیه کرده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی و تدوین است.

ربیعی تاکید کرد: بر این اساس، به منظور اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی و با هدف گسترش پوشش بیمه‌ های اجتماعی به کلیه افرادی که مشمول بیمه اجتماعی اجباری نباشند، صندوق بیمه اجتماعی فراگیر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه طراحی شده است.

شناسایی گروه های جدید مشمول بیمه

وی خاطرنشان کرد: بیمه اجتماعی فراگیر، بیمه‌ ای است که به منظور پوشش همگانی بیمه‌ های اجتماعی برای آن بخش از جمعیت که مشمول بیمه اجتماعی اجباری نیستند و یا شرایط بیمه‌ شدن در چارچوب مقررات بیمه‌ های یادشده را ندارند، پیش بینی شده است. سطح درآمد مبنای حق بیمه و تعهدات بیمه اجتماعی فراگیر نسبت به حداقل مزایای بیمه اجتماعی اجباری کمتر و نسبت به کمک‌ های معیشتی بیشتر خواهد بود.

وزیر کار تاکید کرد: لذا کلیه افراد جامعه که مشمول بیمه های اجباری نباشند می‌توانند عضو این صندوق شوند و حداقل سن افراد برای شروع عضویت در این طرح ۱۸ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال تمام است. در صورتی که شخص متقاضی عضویت، دارای سابقه بیمه قابل انتقال به صندوق باشد معادل سنوات آن به حداکثر سن اضافه می شود.

ربیعی افزود: در این طرح با اولویت مشاغل غیررسمی و فصلی، غیرمزد و حقوق بگیران از جمله خویش فرمایان (شاغلان آزاد فاقد کارفرما)، شاغلان در مشاغل خانگی، زنان خانه دار، بیکاران جویای کار، دانشجویان و سربازان وظیفه، سایر گروه های فاقد پوشش بیمه اجتماعی از جمله هنرمندان و ورزشکاران، مددجویان بازتوان شده نهادهای حمایتی از جمله زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست و افراد سرپرست خانوار فاقد پوشش بیمه‌ ای‌؛ تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی گفت: تجربه نشان داده که در شرایط بحران اقتصادی یا نابسامانی‌ های اجتماعی هر کشور، صندوق‌ های بیمه اجتماعی بیشترین تاثیرگذاری را در جهت تامین حداقل معیشت مردم و جلوگیری از گسترش فقر دارند.