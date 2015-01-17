دفاع مقدس روحیه استکبار ستیزی در جهان را تقویت کرد

به گزارش خبرنگارمهر، دریادار مرتضی صفاری روز شنبه در مراسم گرامیداشت خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان و ایثارگران زندانیان سیاسی نیروهای مسلح قبل از انقلاب در مشهد مقدس گفت: یکی از دستاورد های انقلاب اسلامی ایران، ایستادگی بر آرمان ها و تکیه بر توان داخلی است و در ۸ سال دفاع مقدس ایران اسلامی موجب تقویت روحیه استکبار ستیزی در جهان شد.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) افزود: زندانیان سیاسی نیروهای مسلح قبل از انقلاب، جزو مظلوم ترین اقشار جامعه ایثارگری هستند، این عده در زمان انقلاب و اوج گیری مبارزات ملت ایران در برابر رژیم توسط ضد اطلاعات ارتش و ساواک تحت شکنجه های سخت قرار گرفتند.

رئیس کانون زندانیان سیاسی نیروهای مسلح قبل از انقلاب تصریح کرد: این عزیزان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران به رهبری امام راحل(ره) در بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران به خدمت پرداخته و در دوران دفاع مقدس حماسه ها آفریدند.

وی افزود: نیروهای مسلح کشور به دنیا ثابت کردند که لحظه ای در دفاع از ارزش های اسلام و انقلاب کوتاه نخواهند آمد و با صلابت مدافع آرمان های نظام هستند.

دریادار صفاری بیان کرد: آمریکایی ها در ابتدای امر تلاش داشتند که انقلاب را با خود همسو کنند اما زمانی که دریافتند راه به جایی نمی برند به صدام چراغ سبز نشان دادند تا او را به قدرت برتر منطقه تبدیل کنند اما تثبیت نهضت انقلاب و رسوایی دشمنان در دوران دفاع مقدس این برنامه را باطل کرد.