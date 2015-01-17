اظهارات تندفیصل مانع سفر ظریف/مخالفت اسد بااستراحت خانواده‌ اش درتهران

حسن امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در گفتگو با العالم، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آمریکا تندی لهجه اش نسبت به "بشار اسد" را کاهش داده، گفت: اخباری که از کانال‌های دیپلماتیک در اختیار داریم، می‌گوید آمریکایی‌ها از برخی از دوستان ما در منطقه در خصوص سوریه فریب خوردند؛ برخی از دوستان منطقه ای ما وعده ها و اطلاعات غلطی به آمریکا می‌دادند مبنی بر اینکه یک هفته یا یک ماه دیگر بشار اسد سقوط می کند که این اطلاعات با واقعیت‌های سوریه در تعارض بود.

وی افزود: در اولین دیدار پس از آغاز بحران سوریه در قاهره با "حسنین هیکل"، این تاریخدان و اندیشمند برجسته عرب عنوان کرد که من با فهم عربی‌ام می گویم "بشار اسد" توسط تروریست ها و با این روش سرنگون نخواهد شد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: اشخاصی که فکر می کنند با این روش ها می‌توانند بشار اسد را سرنگون کنند، نشان می دهند فهم صحیحی از جهان عرب و از درون سوریه ندارند.

آمریکا دریافته است اشخاصی که ادعای مخالفت با سوریه را دارند فاقد پایگاه و تاثیر گذاری هستند

امیرعبداللهیان تأکید کرد: به نظر می آید آمریکایی ها پس از گذشت چهار سال از مساله سوریه به این واقعیت پی برده اند، اقدام‌هایشان در سوریه به نتایج مدنظر آنان منجر نشده است. این نتیجه نزدیک شدن آمریکا به شناخت واقعی تر نسبت به اوضاع در سوریه است و اینکه آمریکا دریافت اشخاصی که ادعای مخالف بودن در سوریه دارند فاقد پایگاه و نفوذ و تاثیر گذاری در سوریه است.

وی افزود: این نتیجه مقاومت ارتش سوریه در مدت چهار سال در سخت ترین شرایط است که نه تنها از هم نپاشید بلکه پیروزی های زیادی نیز کسب کرد و همچنین این امر در نتیجه پایداری شخص بشار اسد در زمینه مقاومت در برابر تروریسم است.

مخالفت بشار اسد با استراحت خانواده‌اش در تهران

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما در مقطعی از آقای بشار اسد خواستیم همسر و فرزندانش برای استراحتی کوتاه به تهران بیایند اما پاسخ وی این بود که بشار و خانواده اش سوریه را ترک نمی‌کنند، و در تمام سختی‌ها تا پایان در کنار مردم سوریه باقی خواهند ماند؛ این مقاومت و پایداری در رهبری سوریه نیز موضوع مهمی است.

آمریکایی‌ها پیام‌هایی درباره سوریه و تروریسم داعش به ایران منتقل می‌کنند

امیرعبداللهیان اظهار داشت: حتی در خصوص مسائل منطقه‌ای پیام هایی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بهانه مبارزه با تروریسم داعش، و حل سیاسی موضوع سوریه به جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌کنند.

وی تأکید کرد: اما سیاست جمهوری اسلامی ایران این نیست که در موضوع هسته ای به دنبال حل مسائل منطقه ای باشد چون حل این مسائل در منطقه انجام خواهد شد، و در قدم نهایی نیازمند حمایت سازمان ملل خواهد بود.

امیرعبداللهیان درباره طرح روسیه برای حل مساله سوریه، دیدار نمایندگان نظام و مخالفان با یکدیگر و نقش ایران در این زمینه گفت: ما از سال گذشته یک طرح چهار ماده ای را به سازمان ملل متحد ارائه کردیم.

معاون وزیرخارجه خاطرنشان کرد: اخضر ابراهیمی نماینده وقت سازمان ملل متحد در امور سوریه در مشورت با بان کی مون، نسخه ای از طرح سیاسی ایران برای حل مساله سوریه را در اختیار کشورهای موثر مانند 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد.

یکی از مفاد طرح سیاسی ایران، گفتگوی ملی در سوریه است

امیرعبداللهیان ادامه داد: تا زمان حاضر، گفتگوهایی برای پیگیری طرح سیاسی ایران در سطح سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و اروپایی داریم؛ یکی از مفاد طرح سیاسی ایران، بحث گفتگوی ملی است که شروع این گفتگوی ملی جدید قرار است با هماهنگی و میزبانی روس ها در مسکو در هفته آخر ژانویه انجام شود.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: در سفر اینجانب، بوگدانف به عنوان نماینده پوتین در امور خاورمیانه ماموریت داشت گفتگوها را در مسکو کلید بزند.

امیرعبداللهیان با اشاره به مشورت های نزدیک با مقام های روسیه درباره استمرار حمایت های همه جانبه از سوریه و تاکید به راهکار سیاسی به منظور خارج ساختن سوریه از بحران، اظهار داشت: سایر بندهای طرح سیاسی ایران در تعامل با بشار اسد رییس جمهور سوریه و دیگر گروه های سوری اعم از معارضین و حکومت و همچنین با سازمان ملل متحد در حال پیگیری است.

وی افزود: اخیرا آقای رمزی معاون دیمستورا درباره رایزنی بیشتر پیرامون نحوه پیگیری حل سیاسی سفری به تهران داشت که گفت و گوی مفصلی داشتیم، تقریبا به طور مستمر سرگرم تماس و رایزنی با دیمستورا هستیم.

هماهنگی ایران و روسیه درباره طرح حل بحران در سوریه

وی درباره طرح های ایران و روسیه در این زمینه گفت: ما به آنچه در روسیه اتفاق می افتد با دوستانمان در مسکو هماهنگی و درباره جزییات آن بحث کردیم. در عین حال بشار اسد توسط بوگدانف و جمهوری اسلامی ایران در جریان کلیات کار قرار گرفته، به این دلیل که لازمه هر گونه راهکار سیاسی آن است که حکومت سوریه در جریان باشد و برای تحقق آن راهکار همراهی کند.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: برای گفتگوی مخالفان در مسکو مشکلاتی وجود دارد و چند دستگی در میان آنان هست ، یکی از نگرانی های ما آن است که بخش عمده معارضین که قرار است در مسکو جمع شوند ، فاقد پایگاه و نفوذ و قدرت تاثیر گذاری در سوریه هستند . این همان مساله ای است که می تواند برای مذاکرات مشکل ایجاد کند.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: لذا در گفت و گو با بوگدانف و مقام های روسی تلاش کردیم که به این سمت حرکت کنیم که افراد ، گروه ها و جریان های موثر در آن نشست حضور یابند .



بشار اسد بخش محوری راه حل سوریه

وی افزود: از دیدگاه بشار اسد و حکومت سوریه این گفت و گو نه گفت و گوی حکومت و مخالفان بلکه گفت و گوی سوری- سوری است. آنان معتقدند تمام اقشار و گروه‌های تاثیرگذار در سوریه اعم از مخالفان و جریان‌های موثر می‌توانند در این گفت و گو شرکت کنند. لذا این را به عنوان شروع خوب می‌دانیم و معتقدیم هر چه بیشتر باید به راهکارهای حل سیاسی در سوریه توجه شود.

امیر عبداللهیان درباره این که بشار اسد باید بخشی از راهکار مزبور باشد، گفت: از نظر تهران و مسکو اسد جزو محوری برای حل سیاسی در سوریه است، پرونده خلع سلاح شیمیایی سوریه نیازمند نظام پاسخگو بود، اسد مسؤولانه در قبال خلع سلاح در سوریه اقدام کرد، لذا نتیجه آن شد که نماینده دبیر کل در امور خلع سلاح شیمیایی سوریه و سازمان تخصصی ذی ربط تایید کردند که خلع سلاح شیمیایی سوریه انجام شد.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: هر گونه توافق و پیشرفت روند سیاسی در سوریه با بشار اسد شروع خواهد شد اما برای پایان هر گونه روند سیاسی باید زمینه ای را فراهم کرد که مردم سوریه نسبت به آینده سیاسی کشورشان بتوانند تصمیم بگیرند. لذا پایان روند سیاسی سوریه بر عهده هیچ کشوری نخواهد بود بلکه بر عهده رای و نظر صریح و روشن مردم سوریه در فضایی آرام و منطقی و خالی از حضور تروریست‌ها در سوریه انجام خواهد شد.

رفتارهای عربستان در منطقه باعث نگرانی می شود

امیرعبداللهیان در پاسخ به سؤالی درباره اختلافات ایران و عربستان درباره مسائلی مانند سوریه، عراق و لبنان گفت: طی چند ماه گذشته در گفتگوهای دیپلماتیک با عربستان شاهد پیشرفت‌هایی بودیم ولی عربستان در برخی مسائل رفتارهایی از خود نشان داده است که خواست جمهوری اسلامی ایران نیست و این گونه رفتارها باعث نگرانی در منطقه می شود.

وی افزود: این رفتارها باید جای خود را به رفتارهایی بدهد که باعث همدلی و وحدت در منطقه شود.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: با این حال دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در نیویورک دیداری مثبت بود. این دیدار یکی از گام های رو به جلو محسوب می‌شود و من نیز قبلاً به جده سفر کردم و در دیدار با امیر "سعود الفیصل" حرف های خوبی از ایشان شنیدم.

اظهارات تند سعود الفیصل باعث شد سفر ظریف به عربستان انجام نشود

وی افزود: پس از این دو دیدار مثبت که برای کشورهای منطقه نیز دارای آثار و پیامدهای سازنده ای بود، ما دعوتنامه ای کتبی از وزیر خارجه عربستان برای سفر "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران به ریاض با هدف بررسی مسائل منطقه ای و بین المللی دریافت کردیم و آماده فراهم کردن مقدمات سفر ظریف به عربستان بودیم و زمانی برای سفر ایشان تعیین شده بود که متأسفانه اظهارات رسانه ای تند و غیرمنتظره وزیر امور خارجه عربستان مانع آغاز این سفر شد.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما برنامه ریزی کرده بودیم که دیدار ظریف و مسؤولان عربستانی دو سه هفته پس از عید قربان در ریاض برگزار شود، من نیز در دیدارم با سعود الفیصل در جده از ایشان برای سفر به ایران دعوت کرده بودم که ایشان پذیرفتند، ولی اظهارات غیرقابل قبول سعود الفیصل درباره سوریه باعث شد که ما در داخل کشور تحت فشار افکار عمومی قرار بگیریم. وزیر خارجه عربستان همچنان بر ضرورت دیدار با ظریف تأکید دارد، و ما تلاش می کنیم که این دیدار در اولین فرصت مناسب تحقق یابد.

از کانالهای دیپلماتیک از عربستان خواستیم مانع تداوم کاهش بهای نفت شود

امیرعبداللهیان در پاسخ به این سؤال که آیا آقای ظریف و سعود الفیصل با همدیگر دیدار خواهند کرد، اظهار داشت: عاملی باعث شد که این دیدار همچنان به تأخیر بیفتد و این عامل همان کاهش قیمت نفت بود.

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: انتظار کشورهای نفت خیز منطقه از عربستان و دیگر کشورهای نفت خیز این است که برای جلوگیری از آسیب دیدن کشورهای نفت خیز از کاهش قیمت نفت تلاش کنند و مانع تداوم تأثیر کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشورهای نفت خیز شوند.

وی افزود: ما از کانال های دیپلماتیک به مسؤولان عربستان گفته‌ایم که با اتخاذ تصمیمات حکیمانه باید مانع سوء استفاده دشمنان منطقه و آسیب زدن آنها به اقتصادِ رو به رشد کشورهای منطقه شوند .

امیرعبداللهیان تأکید کرد: ما هم در چارچوب اوپک مذاکراتی را با مسؤولان عربستانی در دستور کار داریم و در آخرین جلسه اوپک مواضع ایران به روشنی بیان شده است و هم در مذاکره با مقامات کشورهای منطقه این پیام را به مسؤولان عربستان ارسال کرده ایم که باید سیاست درستی را که به نفع منطقه باشد ، اتخاذ کنند.

تبانی برخی کشورهای منطقه برای کاهش قیمت نفت

امیرعبداللهیان اظهار داشت: ما اخباری می شنویم که برخی کشورهای منطقه از طریق تبانی با کشورهای خارج منطقه در مقطع کنونی قیمت نفت را پایین آورده اند و ما از عربستان انتظار داریم که نقش اصلی خود را در مساله قیمت نفت برای کمک به کشورهای منطقه ایفا کند. متأسفانه در سال های گذشته شاهد یک سری خطاهای استراتژیک در منطقه هستیم خطاهایی مانند حمایت و استفاده ابزاری از تروریسم برای تغییر اوضاع در سوریه و عراق و همکاری و همراهی سهوی یا عمدی با برخی از کشورهای خارج منطقه برای کاهش قیمت نفت و ضربه زدن به اقتصاد رو به رشد کشورهای منطقه.

حرف‌های مثبت پادشاه بحرین درباره شیخ سلمان

امیرعبداللهیان همچنین درباره مسأله بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق بحرین گفت: من در مراسم تحلیف آقای سیسی در قاهره، فرصتی پیدا کردم که با پادشاه بحرین گفت وگو کنم. در آن جا، پادشاه بحرین درباره شخصیت شیخ علی سلمان، حرف های مثبتی زد، من هم به ایشان گفتم که شما از این لحاظ که یکی از چهره های شاخص معارض، شیخ علی سلمان است که فردی متوازن و معتقد به راه حل دموکراتیک است، شانس آورده اید.

اذعان پادشاه بحرین به دموکراتیک بودن روشهای شیخ سلمان

امیرعبداللهیان افزود: پادشاه بحرین تایید کرد که شیخ علی سلمان با روش های دموکراتیک کار را دنبال می کند؛ و حرف های مثبتی درباره شیخ علی سلمان زد. ما همچنین از ایشان شنیدیم که پادشاه بحرین، در حل سیاسی بحران بحرین و فاصله گرفتن از روش های مبتنی بر خشونت و شیوه های امنیتی در این کشور، جدی است.

حاکمیت جریانات افراطی در بحرین

وی ادامه داد: اتفاقی که در آن جا افتاد، اولا ثابت می کند که جریانات افراطی درون حاکمیت، قدرت را در دست دارند؛ و دیدگاه های پادشاه بر مبنای آن چه که من از زبان او مستقیم شنیدم، خیلی در بحرین اجرا نمی شود. ثانیا فراموش نکنیم که ابتدای بحران، عربستان سعودی با تانک وارد بحرین شد و همچنان تانک های نظامی عربستان سعودی در بحرین هستند.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: ثالثا، دستگیری معتدل ترین و دموکراتیک ترین شخصیت معارض در بحرین یعنی شیخ علی سلمان، نشان دهنده این است که بحران در بحرین عمیق و جدی است، و حکومت بحرین قادر به کنترل اوضاع نیست به همین سبب به این روش های خشونت آمیز روی آورده است.

بحران بحرین صرفا راه حل سیاسی دارد

وی خاطرنشان کرد: تصور ما این است که بحران بحرین، صرفا راه حل سیاسی دارد، به پادشاه بحرین اعلام کردیم که ما آماده ایم از ارتباط خودمان با دوستانمان در بحرین، برای کمک به گفت وگوی ملی موثر و واقعی بهره بگیریم، و بحرین می تواند از طریق سیاسی به صلح و ثبات و آرامش برسد.

بازداشت شیخ سلمان با امنیت بحرین و منطقه در تعارض است

امیرعبداللهیان گفت: اقداماتی که در پی دستگیری شیخ علی سلمان در بحرین شروع شد، به یقین در تعارض با امنیت بحرین و امنیت منطقه است و می تواند بحرین را وارد مرحله جدید کند که به نفع هیچ طرفی نخواهد بود و ما بر ضرورت آزادی فوری شیخ علی سلمان تاکید داریم، به دلیل تبعات منفی که این دستگیری می تواند داشته باشد. بحرین، متفاوت از کشورهای دیگری است که بتوان رهبران معارض و دموکراتیک آن را مدت ها در بازداشت نگه داشت و این بازداشت را تمدید کرد، بحرین جامعه ای نیست که بتوان با خشونت و با ارعاب بر مردمِ آن حکومت کرد. امیدوارم آن چه را که در حاشیه مراسم تحلیف آقای سیسی از پادشاه بحرین شنیدیم و اکنون خلاف آن را در بحرین مشاهده می کنیم، هر چه سریع تر در مسیر گفت وگوی ملی، واقعی و موثر قرار گیرد

افراد معتقد به راهکارهای دموکراتیک تصور می کنند نمیتوانند صرفا این راه را دنبال کنند

معاون وزیرخارجه کشورمان اظهار داشت: اخباری که از وضعیت در داخل بحرین داریم، اخبار خوبی نیست و در سطح منطقه مطالبی می شنویم که بازداشت شیخ علی سلمان باعث عصبانی شدن برخی گروه و افرادی شده است که معتقد به راهکار دموکراتیک هستند و آن ها تصور می کنند که برای دفاع از حقوق اولیه خودشان نمی توانند صرفا با روش های دموکراتیک کار را دنبال کنند. این چیزی است که ما هیچ گاه آن را توصیه نمی کنیم و همواره خواهان تداوم راهکار دموکراتیک هستیم اما بحرین، باید این اخبار و این هشدارها را جدی بگیرد و با این رفتارها، به دست تندروهای درون حکومت بهانه ندهد تا در جهت تقویت خشونت ها، اقدامی انجام ندهند.

ایران اولین حامی عراق در مبارزه با تروریسم است

امیرعبداللهیان درباره اوضاع عراق گفت: ما اولین کشوری بودیم که به محض سقوط موصل، همه گونه حمایت لازم را برای مقابله با تروریسم و داعش از عراق به عمل آوردیم. خوشبختانه، فتوای حضرت آیت الله سیستانی و مرجعیت، در کنار بسیج گستردۀ مردم و درایت مقامات سیاسی و نیروهای مسلح عراق، پیروزی های چشم گیری را بدون مداخله آمریکا، برای مردم عراق رقم زد.

آمریکا هیچ اقدام مؤثری در عراق انجام نداده است

امیرعبداللهیان اظهار داشت: امروزه در عراق شاهد هستیم که هیچ اقدام موثر و قاطعی از سوی آمریکایی ها صورت نگرفت. اخبار متواتری وجود دارد که در مناطقی، هواپیماهای آمریکایی، پکیج ها و بسته های سلاح و مواد غدایی پرتاب کردند که آن مناطق کاملا مناطق در اختیار نیروهای داعش و نیروهای تروریستی بوده است.

وی افزود: آن چه در عراق جریان دارد، حرکت رو به جلو، انسجام هر چه بیشترِ کرد، سنی و شیعه؛ جدیت مردم برای پاکسازی عراق از تروریسم است و گام های مهمی در این رابطه برداشته شده و ما اطمینان داریم که در آینده نه چندان دور، دامنه این پاکسازی ها به موصل هم خواهد رسید و این اقدام شوم داعش، شروع جدیدی برای عراق شد که با سرعت و گستردگی بیشتری، تروریسم را بعد از بیش از یک دهه، از عراق ان شاء الله به کلی پاکسازی کند.

امیرعبداللهیان درباره اوضاع یمن گفت: برای ما امنیت یمن مهم است، یمن تا پیش از این به مرکزی برای رشد قارچ گونۀ القاعده تبدیل شده بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با همه طرف ها در یمن، با همه احزاب و همه گروه ها ارتباط دارد و با حکومت یمن هم ارتباط دارد، با حوثی ها و انصار الله هم ارتباط نزدیکی داریم.

آمریکا و دولت یمن قادر به مبارزه با القاعده نبودند

امیرعبداللهیان اظهار داشت: انصار الله و حوثی ها، در چند جبهه اقدامات موثری را در هماهنگی با حکومت و بخش های ذیربط یمنی و همه احزاب و گروه های تاثیرگذار در یمن انجام می دهند، اول مبارزه با فساد، فسادی که در سال های اخیر، مشکلات فراوانی برای یمن ایجاد کرده است. دوم، مبارزه با القاعده، به صراحت می گویم نه آمریکایی ها و نه دولت یمن، چه در زمان علی عبدالله صالح چه بعد از تحولات اخیر در یمن، به هیچ وجه قادر به مبارزه با القاعده در یمن نبودند.

وی تأکید کرد: علی رغم حضور نظامی آمریکا و پرواز پهبادهای آمریکا و هدف قرار دادن القاعده و برخی از جریان ها به طور همزمان، پیروزی و توفیقی در این زمینه کسب نکردند، مگر در مقطع اخیر، که حوثی ها و انصار الله با هماهنگی با حکومت و با به کارگیری همه قبایل، عشایر و جریان های موثر، توانستند ضرباتی کاری به القاعده در یمن وارد کنند.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: اقدام حوثی ها در مقابله با طرح شورای همکاری نبود، بلکه طرح شورای همکاری خلیج فارس، ناکارامدی های فراوانی داشت و در حوزۀ فساد و در حوزه القاعده و حوزه وحدت یمن مشکلاتی ایجاد کرده بود.

امیرعبداللهیان گفت: توافق صلح و شراکت که بین حوثی ها، احزاب مختلف یمنی و حکومت یمن منعقد شد، توافقی است که تکمیل کنندۀ طرح شورای همکاری خلیج فارس است آن چه امروز در یمن شاهد هستیم، پیش رفتنِ یمن به سمت ثبات، امنیت و همکاری و وحدت هر چه بیشتر است و از وحدتِ یمن، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت یمن حمایت می کنیم و معتقد هستیم که این شیوه می تواند روند سیاسی در یمن را تسریع کند. حوثی ها به دنبال قدرت در یمن نیستند، آن ها همانند بسیاری از احزاب، گروه ها و قبایل به دنبال صلح و ثبات و امنیت کشورشان هستند. حوثی ها حتی در حالی که قادر بودند در پایتخت، اقدامات دیگری انجام دهند، بهترین اقدام را صلح و شراکت یافتند و این چیزی است که به نفع همه طرف ها در منطقه است.

روابط تهران و آنکارا راهبردی است

معاون وزیر خارجه در خصوص روابط تهران و آنکارا گفت: این روابط حقیقتا راهبردی است، و علیرغم تفاوت دیدگاه در خصوص برخی موضوعات مرتبط با آینده سیاسی در سوریه، هیچ یک از طرفین اجازه ندادند که این موضوع به روابط راهبردی دو کشور، لطمه و صدمه ای وارد کند.

وی تأکید کرد: ما گفت وگوهای موثر و مفیدی را با دوستان ترکیه‌ای خود برای حل سیاسی در سوریه داشتیم که به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه و برخی تحولات، این گفت وگوها مدتی به تعویق افتاد اما از ماه گذشته با سفر معاون وزیر خارجه و در پی آن سفر وزیر خارجه، از سر گرفته شد و ما توافق کردیم که نسبت به حل سیاسی در سوریه، مشورت های جدی منتهی به یک راهکار عملی را ادامه دهیم، در چارچوب مصالح منطقه و منافع مشترک تهران و آنکارا.

تکمیل روند سیاسی لبنان به نفع منطقه است

امیرعبداللهیان در خصوص اوضاع لبنان گفت: موضوع مهمی که در حال حاضر در عرصه لبنان مطرح است، انتخاب رییس جمهور برای این کشور است. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، با جدیت این موضوع را دنبال می کنیم.

وی تأکید کرد: انتخاب رئیس جمهور می تواند تکمیل کننده روند سیاسی باشد به ویژه در شرایط کنونی که بحث مبارزه با تروریسم مطرح است ؛ انسجام و تکمیل روند سیاسی در لبنان به نفع این کشور و به نفع کل منطقه خواهد بود، در همین رابطه هم بود که جمهوری اسلامی ایران، هبه ای تسلیحاتی را به ارتش لبنان برای تقویت آن در مبارزه با تروریسم پیشنهاد داد.

امیرعبداللهیان گفت: فرانسه، تحرکات خوبی را برای رایزنی و مشورت برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان دارد؛ اطلاع دارید بر اساس توافقی که در لبنان وجود دارد، رئیس جمهور در لبنان از بین مسیحی ها انتخاب خواهد شد و این هم یکی از انگیزه ها و عواملی است که فرانسه و حتی واتیکان، نسبت به انتخاب هر چه سریع‌ترِ رئیس جمهور در لبنان اهتمام دارند؛ ما تلاش می کنیم با توجه به ارتباطاتی که با دولت لبنان و حزب الله داریم، نسبت به تسریع در انتخاب رییس جمهور لبنان، رئیس جمهوری که مورد توافق همه طرف ها در لبنان باشد، کمک کنیم و این را به نفع لبنان و ثبات سیاسی این کشور و امنیت منطقه می دانیم.

سفر مقام فرانسوی به تهران در آینده نزدیک

امیرعبداللهیان در خصوص احتمال سفر مسؤول فرانسوی در وزارت خارجه فرانسه (ژیرو) به تهران گفت: احتمالا آقای ژیرو مجددا طی یک ماه تا چهل روز آینده، به تهران سفر کند. ژیرو تلاش دارد در جریان دیدگاه های ما و دیدگاه های عربستان سعودی و برخی کشورهای تاثیرگذار در این رابطه قرار بگیرد. البته ما ضمن این که حمایت های خودمان را برای تسریع در انتخاب رئیس جمهور (لبنان) دنبال می کنیم، همواره به دوستانمان در این کشور تاکید کرده ایم که این موضوع یک موضوع داخلی لبنان است و شایسته ترین جهات در تصمیم گیری در خصوص انتخاب رئیس جمهور در لبنان، مقامات سیاسی، پارلمانی و شخصیت های موثر لبنانی هستند.

مذاکرات هسته ای علیه هیچ کشوری نیست

امیرعبداللهیان اظهار داشت: برخی نگرانی های کاذب و نادرست درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود به مناسبت میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) به این مساله اشاره کردند. این نگرانی های کاذب باعث تحرکات بین المللی برخی از کشورهای منطقه خصوصاً عربستان شد ولی واقعیت این است که اولاً مذاکرات هسته ای ایران علیه هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود ثانیاً فقط آنچه در جلسات مذاکرات هسته ای می گذرد، تعیین کننده نتایج مذاکرات خواهد بود و این مسائل حاشیه ای و تحرکات صهیونیست ها کمترین تأثیر را در نتایج مذاکرات هسته ای خواهد گذاشت و مجموعه عواملی در مذاکرات هسته ای وجود دارد که اگر این عوامل به نتیجه برسد ، نتایج مذاکرات تعیین خواهد شد.



در مذاکرات هسته ای هیچگونه معامله‌ای بر سر مسائل منطقه‌ای نخواهیم داشت

وی افزود: حقیقت اینست که برخی طرف های مذاکره کننده علاقمند هستند که نوعی ارتباط بین مساله هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای ایجاد کنند و از این طریق مذاکراتی را با ایران درباره مسائلی مانند سوریه آغاز کنند ولی قضیه روشن و مشخص این است که ما فقط درباره موضوع هسته ای مذاکره خواهیم کرد.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: به عبارت دیگر مذاکرات هسته ای و نتایج این مذاکرات جدا و منفکّ از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل منطقه است و صراحتاً اعلام می کنم که ما هیچ گونه معامله و زد و بندی در خصوص مسائل منطقه ای با استفاده از ظرفیت مذاکرات هسته ای نخواهیم داشت و معتقدیم که مسائل منطقه باید در درون منطقه و با کمک همه اهل منطقه حل و فصل شود.

امیر عبداللهیان گفت: آمریکایی‌ها حتما به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت گفتگویی که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌شود وارد موضوعات منطقه‌ای نیز شوند.