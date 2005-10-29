بايد بهترين مربيان دنيا را براي تيمهاي پايه بكار بگيريم // نگاه برخي مسئولين ورزش به فوتسال نگاهي سطحي است

صادق ورمرزيار سرمربي تيم فوتسال علم وادب خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: با سرمايه گذاري در ورزش وبه خصوص بر روي جوانان آينده تيمهاي ملي را تضمين مي كنيم و اين امربايد سرلوحه فدراسيون قرار بگيرد.

ملي پوش اسبق فوتبال كشور افزود: درتمام دنيا سعي مي شود با برنامه ريزي بر روي جوانان، بازيكناني بزرگ را تربيت كنند كه بتوانند براي آينده تيمهاي ملي مفيد واقع شوند ولازمه اين كار توجه بيشتر ومداوم بر روي ورزشي است كه اين امر مديريتي قوي را مي طلبد .

وي درخاطرنشان ساخت: استفاده ازدانش روز امري بسيارضروري است وما با استخدام وبه كارگيري مربيان سطح اول جهاني مي توانيم جوانانمان را با علم روزفوتبال تربيت كنيم واين مسئله درمورد فوتسال هم صدق مي كند، چرا كه اگر ازمربيان با دانش دراين رشته استفاده كنيم، جايگاه مناسبي را درسطح جهاني كسب خواهيم كرد.

ورمرزيار همچنين تاكيد كرد: نگاه برخي ازمسئولين مملكتي به فوتسال نگاهي سطحي است، لذا سرمايه گذاري درفوتسال بسياركم صورت مي گيرد، درحاليكه با توجه به پتانسيل بالاي ما درفوتسال اگر مديريت صحيح و اصولي بر روي اين ورزش متمركزشود وفوتسال از زيرمجموعه فوتبال جدا شود تا بصورت مستقل اداره شود، شاهد رشد وتعالي بسياربالاي اين ورزش درسطح جهاني خواهيم بود.