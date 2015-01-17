دستگاه های دولتی در کردستان قانون جامع ایثارگران را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمحمد زاهدی ظهر شنبه در جلسه رابطان ایثارگر دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: جانبازان و شهدا با از خود گذشتگی امنیت و آرامش را به ایران اسلامی هدیه دادند و امروز وظیفه ماست که به آنها آرامش هدیه دهیم.

وی افزود: امروز باید تمامی مسئولان و آحاد جامعه با تمام توان خود در خدمت شهدا و ایثارگران باشند تا خدشه ای به فرهنگ شهید و شهادت وارد نشود.

استاندار کردستان بیان کرد: از خود گذشتگی و ایثار شهدا و ایثارگران در جبهه‌ های شهادت را نمی ‌توان با ابزار مادی جبران کرد و از این رو باید با تمام توان رفاه آنها را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: وظیفه جامعه و حکومت این است که از زحمات، ایثار و خودگذشتگی های جانبازان و ایثارگران تقدیر کند و بستر رفاه و آرامش آنها را فراهم کند.

استاندار کردستان گفت: کسانی که در جبهه ‌های دفاع از اسلام و مملکت به شهادت رسیدند و همچنین بازماندگان آنها امروز هیچ گونه مطالبه‌ ای از مردم و نظام جمهوری اسلامی ندارند اما واقعیت این است که باید جامعه و حاکمیت بین کسانی که برای حفظ نظام هزینه بالایی تقبل کردند با افراد عادی تفاوت قائل شود.

زاهدی اظهار داشت: ایثارگران و شهدا پاسداران و سنگربانان نظام و انقلاب هستند و باید تمام دستگاه های اجرایی در کل کشور در خدمت این حافظان اسلام و انقلاب باشد.

وی افزود: بی توجهی‌ هایی که در برخی موارد نسبت به ایثارگران می شود فردی است و باید با فرهنگ سازی مناسب این محدود افراد توجیه شوند به این مسئله که نظام متعلق به شهدا و ایثارگران است.