اجرای طرح محاسبه الکترونیکی در سه منطقه شهرداری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد پیش از ظهر امروز در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ابلاغ اجرایی کردن محاسبه الکترونیکی در تمام مناطق شهرداری اصفهان اظهار داشت: تاکنون در سه منطقه از شهرداری اصفهان این طرح اجرایی و در دیگر مناطق نیز در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در گذشته در خصوص صدور پروانه ساختمانی، صورتحساب به شهروندان بدهیم برای طبقه مازاد و طبقه سوم به بعد دچار مشكل بود، افزود: از این رو قرار شد از ۱۵ دی ماه درمناطق صورتحساب به ارباب رجوعان تحویل داده شود.

شهردار اصفهان در ادامه در خصوص روند راه اندازی سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان نیز گفت: مشكلات مربوط به مصوبات سازمان گردشگری با برگزاری جلسات مختلف و مشترك با شورا حل شده و ظرف هفته آینده سازمان گردشگری از نظر مصوبات مشكلی نخواهد داشت و می توانیم راه اندازی این سازمان را عملیاتی كنیم.

اجرای طرح عملیاتی خیمه گلستان شهدا در آینده‌ای نزدیک

وی در ادامه در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ساماندهی خیمه شهدای اصفهان اظهار داشت: در رابطه با این طرح به مدت سه سال رایزنی و بحث با بنیاد شهید استان اصفهان انجام شده است و از این رو امام جمعه اصفهان سرپرستی مذاکرات را بر عهده داشتند.

سقاییان نژاد با بیان اینکه آزادسازی‌های و جانمایی پارکینگ برای گلستان شهدای اصفهان صورت گرفته است، افزود: همچنین مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح به حساب بنیاد شهید واریز شده است و در آینده‌ای نزدیک عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص دریافت عوارض از پالایشگاه اصفهان نیز گفت: از سه سال گذشته تا کنون که محیط زیست پالایشگاه اصفهان را صنعت سبز معرفی کرده پالایشگاه ریالی عوارض به شهرداری‌های اطراف پرداخت نکرده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه از یک سال گذشته تاکنون محیط زیست با تغییر نظر خود پالایشگاه را آلاینده اعلام کرده است، افزود: این در حالی است که در حال حاضر شهرداری اصفهان و دیگر شهرداری‌‌های اطراف پالایشگاه اصفهان ۲۰۰ میلیارد تومان از این صنعت طلب دارند.

وی در خصوص دریافت جرایم رانندگی توسط شهرداری نیز بیان داشت: هنوز علی رغم تبصره‌ای در سال ۹۳ برای تقویت حمل و نقل پیش‌بینی كردند عملیاتی نشده و شهرداری ریالی بابت جرایم رانندگی دریافت نکرده است.