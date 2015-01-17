۱۳۶ طرح اشتغالزایی همزمان با دهه فجر در شهرستان بیرجند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب بعداز ظهرشنبه درجلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد دهه فجر شهرستان بیرجند اظهارکرد: در دهه فجرسال جاری ۲۰۰ سبد غذایی بین نیازمندان کمیته امداد این شهرستان توزیع می شود.

مدیرکمیته امداد شهرستان بیرجند ازاعزام ۳۵ نفر از مددجویان کمیته امداد که تاکنون به مشهد نرفته در قالب حج فقراء به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: دیدار با خانواده شهدای کمیته امداد و برگزاری همایش فرصت شناسی با حضور ۳۵۰ نفر از مددجویان کمیته امداد از دیگر برنامه این نهاد دردهه فجراست.

وی با بیان اینکه دردهه فجرامسال ۱۶۵ سری جهزینه به مددجویان کمیته امداد شهرستان بیرجند اهداء می شود، گفت: ارزش این جهیزیه‌ها ۳۳۰ میلیون تومان است.

قریب بیان کرد:طی ۹ماه گذشته مبلغ سه میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال زکات توسط کمیته امداد بیرجند جمع آوری شده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: حدود سه میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال از این میزان زکات مستحبی بوده است.

مدیرکمیته امداد شهرستان بیرجند تعداد عاملان زکات این شهرستان را ۸۴ نفر عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ پروژه عام المنفعه از محل وجوهات زکات در شهرستان اجرا شده شده است که در دهه فجر سال جاری یک خانه عالم از محل جمع آوری زکات در شهرستان بیرجند احداث می شود.

قریب در پایان یادآورشد: دردهه فجر همچنین تسهیلات کارگشایی به ۱۰۰ نفر از نیازمند این شهرستان پرداخت می شود.